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櫻花筆記本、繡球花地球儀 誠品精選春季粉嫩系文具

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品書店精選各式春季粉嫩系文具、日用品。圖／誠品提供
誠品書店精選各式春季粉嫩系文具、日用品。圖／誠品提供

春天有各式各樣粉嫩的花朵盛開，讓春天帶有通透明亮的活力。誠品書店精選各式春季粉嫩系文具、日用品，像是Moleskine的聯名筆記本呈現出日本上野公園的櫻花之美；還有別出心裁的粉色繡球花地球儀，夜晚還可以變成小夜燈；LAMY則推出2022限量分別擁有草莓紅及奶油白筆身顏色的筆具，讓人聯想到可口的草莓蛋糕；還有復古昭和風的花草系玻璃杯盤，透過一系列春季粉嫩系文具、日用品，讓生活被春季的療癒感圍繞。

義大利品牌「Moleskine」與紡織設計師冰室友里推出聯名筆記本，以雙層織布描繪出日本關東賞花名所「上野恩賜公園」春天時的櫻花之美，可自行DIY剪裁封面的織布，開出屬於個人特色的朵朵櫻花。

地球儀也可以長得很粉嫩，台灣品牌「IGLOBE X MYS」推翻對地球儀的想像，打造粉色繡球花地球儀，夜晚還可充當小夜燈，讓地球儀也可以是個充滿風情的居家配件，此外也有大理石紋、質感金屬色等，實用與美感兼具。

德國品牌「LAMY」 Safari狩獵者系列推出2022限量「草莓戀人」與「奶油慕斯」款鋼筆、鋼珠筆、原子筆，草莓紅及奶油白的筆身，讓人想到令人雀躍的草莓奶油蛋糕；義大利品牌「VISCONTI」絕美梵谷系列，以作品《粉桃樹》為主題設計鋼筆、鋼珠筆、原子筆，春天氛圍躍然筆身。

日本百年玻璃品牌「ADERIA」 結合昭和風的復古花朵推出玻璃杯、罐，讓在家時間倒入冰水、茶飲或是咖啡、冰淇淋，都宛如置身昭和風情的復古喫茶店；日本「三鄉陶器」以色彩豐富的復古花朵、綠色植栽等設計陶盤，點綴每日充滿活力的餐桌。日本「丸真毛巾」與SOU．SOU聯名推出長巾、披毯、手帕等，展現京都的四季風情。

想為文具、居家用品換上春天氣息，誠品線上4月24日至4月27日限時三天全站消費滿1,500元折120元、滿2,600元折250元。

台灣品牌IGLOBE X MYS推出粉色繡球花地球儀，夜晚還可變成小夜燈。圖／誠品提供
台灣品牌IGLOBE X MYS推出粉色繡球花地球儀，夜晚還可變成小夜燈。圖／誠品提供
日本「三鄉陶器」以色彩豐富的復古花朵、綠色植栽等設計陶盤。圖／誠品提供
日本「三鄉陶器」以色彩豐富的復古花朵、綠色植栽等設計陶盤。圖／誠品提供
Moleskine與紡織設計師冰室友里推出聯名筆記本，自行DIY剪裁封面織布可開出朵朵櫻花。圖／誠品提供
Moleskine與紡織設計師冰室友里推出聯名筆記本，自行DIY剪裁封面織布可開出朵朵櫻花。圖／誠品提供
德國品牌LAMY Safari狩獵者系列推出2022限量草莓戀人與奶油慕斯款鋼筆、鋼珠筆、原子筆。圖／誠品提供
德國品牌LAMY Safari狩獵者系列推出2022限量草莓戀人與奶油慕斯款鋼筆、鋼珠筆、原子筆。圖／誠品提供
日本百年玻璃品牌ADERIA推出昭和復古感的花朵玻璃杯、罐。圖／誠品提供
日本百年玻璃品牌ADERIA推出昭和復古感的花朵玻璃杯、罐。圖／誠品提供
日本丸真毛巾與SOU．SOU聯名，推出長巾、披毯、手帕等。圖／誠品提供
日本丸真毛巾與SOU．SOU聯名，推出長巾、披毯、手帕等。圖／誠品提供

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