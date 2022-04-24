Tiffany發表2022 Blue Book高級珠寶 蓋兒加朵美胸加持

藏家每年期待的Tiffany Blue Book 高級珠寶作品，2022年推出全新BOTANICA植物綺境系列，以創新的手法演繹品牌史上最具代表性的經典植物主題。Tiffany的品牌好友、女星蓋兒加朵（Gal Gadot）更搶先戴上4大主題全新力作，包含以Dandelion蒲公英作為靈感、有5種配戴方式的項鍊、一枚轉換式設計的Orchid蘭花胸針，及以Thistle薊花和傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger的充滿奇幻想像的經典新風貌。

蒲公英的花朵呈淺黃色，擁有輕柔如羽絮的種子，是「蒲盈千姿Dandelion」系列主角，也是20世紀早期設計師Louis Comfort Tiffany經典髮飾所刻劃的對象。代表作蒲公英造型鑽石項鍊以混合切割鑽石簇擁海藍寶石，共有5種配戴方式：蒲公英造型圖騰和海藍寶石都可拆組搭配鑽石頸鍊或長鍊，鑽石頸鍊亦能單獨配戴，是系列中配戴方式最多變的珠寶。蒲公英造型圖騰除了化作各式珠寶，也啟發了創新的配戴方式：Tiffany將經典的單鑽戒指嵌入一對護戒之間，三只戒指組成視覺效果驚人的蒲公英種子造型。

「叢蘭百態Orchid」顧名思義，以Tiffany艷驚1889年巴黎世界博覽會的經典蘭花造型胸針為靈感，現實主義藝術風格的手法出自設計師George Paulding Farnham之手。新作以圓形明亮式鑽石點綴花莖，蘭花花瓣則是以液體黃金巧妙繪製，創造出獨具特色的金色筆觸，周圍襯以剔透的玫瑰形切割鑽石。胸針亦可拆下花莖作為吊墜配戴，同系列亦提供鑲嵌濃彩黃鑽的耳環、橢圓形藍色銅鋰碧璽鑽戒等，將蘭花花莖的天然鋸齒狀紋理融入設計。

「Thistle薊花鋒芒」主題，則以以手工精心鑲嵌三角形切割寶石，打造出宛如薊花天然立體的紋理，以珠寶重現造型奇特又鋒利、擁有強韌生命力的薊花。主題項鍊兩側鍊條採用不對稱設計，渾圓的南洋珍珠綢緞般柔和的光澤，與綴滿三角形藍寶石的球狀薊花，形成別具現代感的視覺對比。另一款青綠色石榴石鑽石項鍊，則以三角形切割鑽石棱角分明與圓形石榴石，巧妙組成別具趣味細緻視覺效果。