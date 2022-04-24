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Tiffany發表2022 Blue Book高級珠寶 蓋兒加朵美胸加持

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
以Thistle薊花為靈感的鉑金鑲嵌南洋白珍珠、藍寶石及鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
以Thistle薊花為靈感的鉑金鑲嵌南洋白珍珠、藍寶石及鑽石項鍊。圖／Tiffany提供

藏家每年期待的Tiffany Blue Book 高級珠寶作品，2022年推出全新BOTANICA植物綺境系列，以創新的手法演繹品牌史上最具代表性的經典植物主題。Tiffany的品牌好友、女星蓋兒加朵（Gal Gadot）更搶先戴上4大主題全新力作，包含以Dandelion蒲公英作為靈感、有5種配戴方式的項鍊、一枚轉換式設計的Orchid蘭花胸針，及以Thistle薊花和傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger的充滿奇幻想像的經典新風貌。

蒲公英的花朵呈淺黃色，擁有輕柔如羽絮的種子，是「蒲盈千姿Dandelion」系列主角，也是20世紀早期設計師Louis Comfort Tiffany經典髮飾所刻劃的對象。代表作蒲公英造型鑽石項鍊以混合切割鑽石簇擁海藍寶石，共有5種配戴方式：蒲公英造型圖騰和海藍寶石都可拆組搭配鑽石頸鍊或長鍊，鑽石頸鍊亦能單獨配戴，是系列中配戴方式最多變的珠寶。蒲公英造型圖騰除了化作各式珠寶，也啟發了創新的配戴方式：Tiffany將經典的單鑽戒指嵌入一對護戒之間，三只戒指組成視覺效果驚人的蒲公英種子造型。

「叢蘭百態Orchid」顧名思義，以Tiffany艷驚1889年巴黎世界博覽會的經典蘭花造型胸針為靈感，現實主義藝術風格的手法出自設計師George Paulding Farnham之手。新作以圓形明亮式鑽石點綴花莖，蘭花花瓣則是以液體黃金巧妙繪製，創造出獨具特色的金色筆觸，周圍襯以剔透的玫瑰形切割鑽石。胸針亦可拆下花莖作為吊墜配戴，同系列亦提供鑲嵌濃彩黃鑽的耳環、橢圓形藍色銅鋰碧璽鑽戒等，將蘭花花莖的天然鋸齒狀紋理融入設計。

「Thistle薊花鋒芒」主題，則以以手工精心鑲嵌三角形切割寶石，打造出宛如薊花天然立體的紋理，以珠寶重現造型奇特又鋒利、擁有強韌生命力的薊花。主題項鍊兩側鍊條採用不對稱設計，渾圓的南洋珍珠綢緞般柔和的光澤，與綴滿三角形藍寶石的球狀薊花，形成別具現代感的視覺對比。另一款青綠色石榴石鑽石項鍊，則以三角形切割鑽石棱角分明與圓形石榴石，巧妙組成別具趣味細緻視覺效果。

最後一個主題「傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger靈感設計」，從Jean Schlumberger的花卉造型珠寶汲取靈感，賦予當代的生命力。花葉造型項鍊以鉑金、黃金、鑽石勾勒栩栩如真的立體花草。中央鑲嵌重逾48克拉的枕形切割海水藍寶的花朵造型手鐲，則是Tiffany首次從Jean Schlumberger於1958年為品牌傳奇黃鑽（The Tiffany Diamond）創作的設計草圖中採擷靈感。

鉑金及18K黃金鑲嵌丹泉石及鑽石葉子造型項鍊，有傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger的風格。圖／Tiffany提供
鉑金及18K黃金鑲嵌丹泉石及鑽石葉子造型項鍊，有傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger的風格。圖／Tiffany提供
好萊塢女星蓋兒加朵配戴Tiffany BOTANICA植物綺境系列18K黃金及鉑金鑲嵌海水藍寶及鑽石花朵造型手環。圖／Tiffany提供
好萊塢女星蓋兒加朵配戴Tiffany BOTANICA植物綺境系列18K黃金及鉑金鑲嵌海水藍寶及鑽石花朵造型手環。圖／Tiffany提供
好萊塢女星蓋兒加朵配戴Tiffany BOTANICA植物綺境系列以Thistle薊花為靈感的鉑金鑲嵌南洋白珍珠、藍寶石及鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
好萊塢女星蓋兒加朵配戴Tiffany BOTANICA植物綺境系列以Thistle薊花為靈感的鉑金鑲嵌南洋白珍珠、藍寶石及鑽石項鍊。圖／Tiffany提供
好萊塢女星蓋兒加朵演繹Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶作品BOTANICA植物綺境系列。圖／Tiffany提供
好萊塢女星蓋兒加朵演繹Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶作品BOTANICA植物綺境系列。圖／Tiffany提供
好萊塢女星蓋兒加朵配戴Tiffany BOTANICA植物綺境系列蒲公英造型鑽石項鍊與耳環。圖／Tiffany提供
好萊塢女星蓋兒加朵配戴Tiffany BOTANICA植物綺境系列蒲公英造型鑽石項鍊與耳環。圖／Tiffany提供
蘭花主題鉑金及18K黃金鑲鑽胸針、鉑金及18K黃金鑲嵌濃彩黃鑽及白色鑽石耳環。圖／Tiffany提供
蘭花主題鉑金及18K黃金鑲鑽胸針、鉑金及18K黃金鑲嵌濃彩黃鑽及白色鑽石耳環。圖／Tiffany提供
受到傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger手稿啟發而創作的全新18K黃金及鉑金鑲鑽花葉造型項鍊。圖／Tiffany提供
受到傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger手稿啟發而創作的全新18K黃金及鉑金鑲鑽花葉造型項鍊。圖／Tiffany提供
蒲公英造型鑽石項鍊，共可轉換為5種方式配戴，這是其中之一。圖／Tiffany提供
蒲公英造型鑽石項鍊，共可轉換為5種方式配戴，這是其中之一。圖／Tiffany提供
蘭花主題鉑金及18K黃金鑲鑽胸針。圖／Tiffany提供
蘭花主題鉑金及18K黃金鑲鑽胸針。圖／Tiffany提供
蒲公英造型鑽石項鍊，共可轉換為5種方式配戴，這是其中之一。圖／Tiffany提供
蒲公英造型鑽石項鍊，共可轉換為5種方式配戴，這是其中之一。圖／Tiffany提供

鑽石 珠寶

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