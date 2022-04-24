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循古方加花草製作面膜 中醫師陳勇利獲國際金獎

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中醫師陳勇利循中醫傳統古方七白散敷臉的方式，以中藥草製作出可以急速修復皮膚的面膜，最近參加「2022 Monde Selection世界品質評鑑⼤賞」獲得⾦獎肯定。記者黃寅／攝影
中醫師陳勇利循中醫傳統古方七白散敷臉的方式，以中藥草製作出可以急速修復皮膚的面膜，最近參加「2022 Monde Selection世界品質評鑑⼤賞」獲得⾦獎肯定。記者黃寅／攝影

空污、冷氣和一直戴著口罩，都讓許多人感覺臉部皮膚不適，中醫師陳勇利愛打高爾夫球場，也屢屢感覺打完後，臉部被太陽曬出斑來，因此他循中醫傳統古方七白散敷臉的方式，以中藥草製作出可以急速修復皮膚的面膜，最近參加「2022 Monde Selection世界品質評鑑⼤賞」獲得⾦獎肯定，也讓中藥草製作出的面膜在國際上爭光。

因為對具保健功效的花草有研究，陳勇利以中醫「君臣佐使」的複方精神，把不同功效的中西方花草組合成茶包，開創出花茶養生事業，相關產品曾陸續拿到國際24個⼤獎肯定，還因大量使用台灣本產的菊花、茉莉等花草，帶動農民收益。

對於這次能以面膜獲獎，陳勇利說，實在並不容易，因為這得經過長達四個⽉的評鑑，以及上百次國際專家的評估與科學分析，最終才從3000多件產品中脫穎⽽出，尤其是含有中醫藥和花草成分，也引起更多的注意。

陳勇利說，他因為常打高爾夫球，臉部經常被太陽曬得乾黑，但又不願意像有些女性把臉包得緊緊的，因此心想是否能用中醫傳統古方裡以七白散敷臉的精神，來開發可以敷在臉上的面膜。後來他著手以燕窩、珍珠的萃取液，再加上玻尿酸、蠶絲、玫瑰花和茉莉，終於製作出這款面膜。

他說，他以往即曾以七白散處方自製敷臉，但不僅耗時，敷臉時還有顆粒和濃濃的中藥味，藥效亦不易掌握，但以科學方式製作出的面膜採用最佳的敷面材質，透氣、保水，一面即有28CC的精華液在其中，非常適合保養肌膚，也很高興能在母親節前開發出來，可以為辛苦的母親獻上最佳的賀禮。

面膜 中醫 中藥

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