台灣時尚新「飾」力 x 史博館 春秋文物時髦上身

器物之美，不僅侷限於鑑賞珍藏骨董，走出博物館，也能融入生活、甚至可能成為日常穿搭的一部分。2022年第一季開春，金工飾品平台Getmii仕飾人與國立歷史博物館合作，以館藏文物「獸形器座」及「錯金大帶鈎」為靈感，碰撞出二個全新的首飾作品「十五笄禮（髮簪）」及「春秋大飾（項鍊、耳環）」，以現代手法詮釋春秋戰國時期百花綻放的傳統藝術。系列作品共環1件、項鍊1件、髮簪2件，於4月21日至4月24日止，在台北世貿一館的國際禮品展國立歷史博物館攤位上展出，也並同步於史博館精選商城、Getmii仕飾人、Popchill拍拍網等電商平台展售。

此次別具創意的設計由Getmii仕飾人旗下的飾品設計師高曉婷，以及曾參與台電文創「循環經濟」擔任燈飾的工藝師陳釗平跨界合作。在今年春季台北時裝週潘怡良主題走秀，時曾為伊林名模吳品萱設計配飾的高曉婷表示，過程中最困難的地方在歷史上的考究如何與現代結合，花了許多文獻當產品開發的基礎，並賦予新生命，才不會將文化硬塞入設計。

「十五笄禮（髮簪）」的以周朝笄禮文化為主題，當時女子15歲時會舉行笄禮表示成年，由母親於髮髻上插簪。設計師結合論語「吾十有五而志於學」的概念，希望透過春秋之神獸文物的力量，勉勵年輕女性在不同的人生階段都能避開迷惘。