林依晨第一個母親節！三代同堂過節喊話禮物這樣送

今年是「零負評女神」林依晨今年第一次以媽媽身份過母親節。她特地演繹奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）於母親節推出的「Love, Mom」系列，以璀璨的專業切割水晶，展現堅毅又溫暖的女性魅力，致敬每一位付出愛與關懷的媽媽。

林依晨鼓勵女生們當媽媽以後可以透過飾品去表達自己的個性風格。在逐漸成熟的人生階段中，少女時期像是一個在尋找的過程，找尋自己真正喜歡和適合的風格，可以勇於嘗試搭配；而婚後就像是選擇另一半一樣，確定知道了什麽樣的人和風格適合自己，進而精挑細選風格中最能襯托自我特色的首飾。當了媽媽之後也希望可以繼續保持自己的風格，甚至發揚光大，即使有了不同的光輝與氣質上些微的改變，也不失去自我與初衷，提醒著自己那些不能夠被抹滅忽略的特質。

她也透露，自己隨著時間與身份的轉變，在首飾上的喜好與選擇也有所轉變，由於現在時間和空間都很寶貴，因此林依晨在首飾的選擇會傾向精簡而質感，可以一物多用的款式，像是拍攝時配戴的Gema 520耳環和Latisha鏈墜，都可以按照自己的心情和服飾自由配搭mix & match，就是很好的選擇。除了考慮到場合、服裝與季節之外，也會因為當下的心情挑選。