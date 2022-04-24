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林依晨第一個母親節！三代同堂過節喊話禮物這樣送

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
林依晨配戴Gema 520水滴形耳環，4,950元；Latisha鍊墜，4,250元；Gema 520 Y字形鍊墜，6,850元；Millenia手鐲，5,450元；Gema 520手鐲，5,450元；Vittore戒指，5,450元；Vittore戒指，2,650元。圖／施華洛世奇提供
林依晨配戴Gema 520水滴形耳環，4,950元；Latisha鍊墜，4,250元；Gema 520 Y字形鍊墜，6,850元；Millenia手鐲，5,450元；Gema 520手鐲，5,450元；Vittore戒指，5,450元；Vittore戒指，2,650元。圖／施華洛世奇提供

今年是「零負評女神」林依晨今年第一次以媽媽身份過母親節。她特地演繹奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）於母親節推出的「Love, Mom」系列，以璀璨的專業切割水晶，展現堅毅又溫暖的女性魅力，致敬每一位付出愛與關懷的媽媽。

林依晨鼓勵女生們當媽媽以後可以透過飾品去表達自己的個性風格。在逐漸成熟的人生階段中，少女時期像是一個在尋找的過程，找尋自己真正喜歡和適合的風格，可以勇於嘗試搭配；而婚後就像是選擇另一半一樣，確定知道了什麽樣的人和風格適合自己，進而精挑細選風格中最能襯托自我特色的首飾。當了媽媽之後也希望可以繼續保持自己的風格，甚至發揚光大，即使有了不同的光輝與氣質上些微的改變，也不失去自我與初衷，提醒著自己那些不能夠被抹滅忽略的特質。

她也透露，自己隨著時間與身份的轉變，在首飾上的喜好與選擇也有所轉變，由於現在時間和空間都很寶貴，因此林依晨在首飾的選擇會傾向精簡而質感，可以一物多用的款式，像是拍攝時配戴的Gema 520耳環和Latisha鏈墜，都可以按照自己的心情和服飾自由配搭mix & match，就是很好的選擇。除了考慮到場合、服裝與季節之外，也會因為當下的心情挑選。

計畫今年母親節三代同堂一起度過的林依晨也說，自己因為好動，所以會希望裝飾舞動水晶的Millenia系列，不管什麼角度都可以看到水晶閃爍的光芒。自己則會挑選柔美的Gema 520系列給媽媽，低調的將「LOVE」隱藏在設計之中，小巧可愛的細節非常特別。

Garden Tales水晶鐘罩與玫瑰，5,450元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales水晶鐘罩與玫瑰，5,450元。圖／施華洛世奇提供
Barrett胸針，6,850元。圖／施華洛世奇提供
Barrett胸針，6,850元。圖／施華洛世奇提供
林依晨配戴Gema 520水滴形耳環，4,950元；Latisha鍊墜，4,250元；Gema 520 Y字形鍊墜，6,850元；Millenia手鐲，5,450元；Gema 520手鐲，5,450元；Vittore戒指，5,450元；Vittore戒指，2,650元。圖／施華洛世奇提供
林依晨配戴Gema 520水滴形耳環，4,950元；Latisha鍊墜，4,250元；Gema 520 Y字形鍊墜，6,850元；Millenia手鐲，5,450元；Gema 520手鐲，5,450元；Vittore戒指，5,450元；Vittore戒指，2,650元。圖／施華洛世奇提供
Latisha大圈耳環，3,850元。圖／施華洛世奇提供
Latisha大圈耳環，3,850元。圖／施華洛世奇提供
Sparkling Dance Oval項鍊，4,250元。圖／施華洛世奇提供
Sparkling Dance Oval項鍊，4,250元。圖／施華洛世奇提供
林依晨配戴Millenia水滴形耳環，4,250元；Millenia項鍊，4,250元；Millenia手鐲，5,450元；Tennis Deluxe手鍊，6,350元；Vittore戒指，5,450元；Ortyx戒指，5,450元。圖／施華洛世奇提供
林依晨配戴Millenia水滴形耳環，4,250元；Millenia項鍊，4,250元；Millenia手鐲，5,450元；Tennis Deluxe手鍊，6,350元；Vittore戒指，5,450元；Ortyx戒指，5,450元。圖／施華洛世奇提供
林依晨配戴Gema 520水滴形耳環，4,950元；Latisha鍊墜，4,250元；Gema 520 Y字形鍊墜，6,850元；Millenia手鐲，5,450元；Gema 520手鐲，5,450元；Vittore戒指，5,450元；Vittore戒指，2,650元。圖／施華洛世奇提供
林依晨配戴Gema 520水滴形耳環，4,950元；Latisha鍊墜，4,250元；Gema 520 Y字形鍊墜，6,850元；Millenia手鐲，5,450元；Gema 520手鐲，5,450元；Vittore戒指，5,450元；Vittore戒指，2,650元。圖／施華洛世奇提供
My Little Kris Bear媽媽與寶寶，5,450元。圖／施華洛世奇提供
My Little Kris Bear媽媽與寶寶，5,450元。圖／施華洛世奇提供
林依晨配戴Millenia水滴形耳環，4,250元；Millenia項鍊，4,250元；Millenia手鐲，5,450元；Tennis Deluxe手鍊，6,350元；Vittore戒指，5,450元；Ortyx戒指，5,450元。圖／施華洛世奇提供
林依晨配戴Millenia水滴形耳環，4,250元；Millenia項鍊，4,250元；Millenia手鐲，5,450元；Tennis Deluxe手鍊，6,350元；Vittore戒指，5,450元；Ortyx戒指，5,450元。圖／施華洛世奇提供
Millenia項鍊，4,250元。圖／施華洛世奇提供
Millenia項鍊，4,250元。圖／施華洛世奇提供
林依晨配戴Millenia水滴形耳環，4,250元；Millenia項鍊，4,250元；Millenia手鐲，5,450元；Tennis Deluxe手鍊，6,350元；Vittore戒指，5,450元；Ortyx戒指，5,450元。圖／施華洛世奇提供
林依晨配戴Millenia水滴形耳環，4,250元；Millenia項鍊，4,250元；Millenia手鐲，5,450元；Tennis Deluxe手鍊，6,350元；Vittore戒指，5,450元；Ortyx戒指，5,450元。圖／施華洛世奇提供

母親節 520

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