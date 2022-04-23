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「小廢包富翁」！地表最強網紅Chiara Ferragni迷你包背不完 每款造型都寫了時髦兩個字

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Chiara Ferragni詮釋各家精品的迷你手袋系列。圖／取自IG
Chiara Ferragni詮釋各家精品的迷你手袋系列。圖／取自IG

義大利網紅Chiara Ferragni以「地表印鈔機」的超級商業頭腦，成為最強網紅代表，她和先生Fedez每天都在IG曬一對可愛兒女的模樣，更是許多粉絲每天關注的日常，憑藉自身努力擁有豐厚時尚資源的Chiara Ferragni，不僅自創品牌，也常詮釋精品最新款時裝、包款，也促使她成為「小廢包富翁」，擁有各式各樣的迷你手袋，搭出吸睛造型。

Chiara Ferragni擁有多款路易威登的Capucines系列包款。圖／取自IG
Chiara Ferragni擁有多款路易威登的Capucines系列包款。圖／取自IG

身為ETRO品牌好友，她日前詮釋了品牌經典印花外套式襯衫，手上就拎了一個粉色的ETRO小包包，可愛又浪漫。而向來是FENDI大秀嘉賓的Chiara，早前也以奢華皮草搭襯了今年主打的Hobo流浪包，在2022春夏時裝秀上亮相的全新Fendigraphy包款，以月牙形輪廓為特徵，也推出nano超迷你款式，像手鍊一樣戴在手腕上，或成為手拿包、加上肩帶變成輕巧小包，都相當俏皮。

此外，經典包型的縮小款，也是Chiara常選用的手袋。例如2013年問世的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Capucines包款，是品牌頂級工藝的象徵，適合亞洲人的嶄新Mini系列，以Taurillon皮革搭襯金鍊編織登場，更為新穎年輕。而Dior最新的Dior Vibe拉鍊保齡球袋系列，也有小碼尺寸，白、藍色系搭配或是亮眼的鮮黃色，都是當季新品；經典的Lady Dior也推出Mini尺寸，Chiara在時代廣場以黑色經典款搭襯亮片西裝外套，穿出滿滿的時髦感。

身為ETRO品牌好友，Chiara Ferragni詮釋了可愛的粉色小提包。圖／取自IG
身為ETRO品牌好友，Chiara Ferragni詮釋了可愛的粉色小提包。圖／取自IG
Chiara Ferragni呈現路易威登的Capucines系列的都會俐落氛圍。圖／取自IG
Chiara Ferragni呈現路易威登的Capucines系列的都會俐落氛圍。圖／取自IG
Chiara Ferragni詮釋Dior Vibe拉鍊保齡球系列的小型包款。圖／取自IG
Chiara Ferragni詮釋Dior Vibe拉鍊保齡球系列的小型包款。圖／取自IG
Chiara Ferragni手提Dior Vibe拉鍊保齡球袋系列的小碼手袋。圖／取自IG
Chiara Ferragni手提Dior Vibe拉鍊保齡球袋系列的小碼手袋。圖／取自IG
Chiara Ferragni演繹Fendigraphy包款系列的nano尺寸。圖／取自IG
Chiara Ferragni演繹Fendigraphy包款系列的nano尺寸。圖／取自IG
Chiara Ferragni演繹Fendigraphy包款系列的nano尺寸。圖／取自IG
Chiara Ferragni演繹Fendigraphy包款系列的nano尺寸。圖／取自IG
「人生勝利組」Chiara Ferragni在紐約時代廣場，搭著Lady dior Mini包款帥氣又時髦。圖／取自IG
「人生勝利組」Chiara Ferragni在紐約時代廣場，搭著Lady dior Mini包款帥氣又時髦。圖／取自IG
Chiara Ferragni展現Lady dior Mini包款的輕巧可愛。圖／取自IG
Chiara Ferragni展現Lady dior Mini包款的輕巧可愛。圖／取自IG
FENDI銀色Nano Fendigraphy，39,800元。圖／FENDI提供
FENDI銀色Nano Fendigraphy，39,800元。圖／FENDI提供
Capucines Mini蘋果綠色包款，19萬2,000元。圖／LV提供
Capucines Mini蘋果綠色包款，19萬2,000元。圖／LV提供
Dior Vibe黃色小牛皮小型提包，12萬元。圖／Dior提供
Dior Vibe黃色小牛皮小型提包，12萬元。圖／Dior提供
Lady Dior micro多彩水鑽刺繡提包，16萬5,000元。圖／Dior提供
Lady Dior micro多彩水鑽刺繡提包，16萬5,000元。圖／Dior提供

品牌 Dior LV FENDI 網紅 義大利

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