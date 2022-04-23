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「小廢包富翁」！地表最強網紅Chiara Ferragni迷你包背不完 每款造型都寫了時髦兩個字
義大利網紅Chiara Ferragni以「地表印鈔機」的超級商業頭腦，成為最強網紅代表，她和先生Fedez每天都在IG曬一對可愛兒女的模樣，更是許多粉絲每天關注的日常，憑藉自身努力擁有豐厚時尚資源的Chiara Ferragni，不僅自創品牌，也常詮釋精品最新款時裝、包款，也促使她成為「小廢包富翁」，擁有各式各樣的迷你手袋，搭出吸睛造型。
身為ETRO品牌好友，她日前詮釋了品牌經典印花外套式襯衫，手上就拎了一個粉色的ETRO小包包，可愛又浪漫。而向來是FENDI大秀嘉賓的Chiara，早前也以奢華皮草搭襯了今年主打的Hobo流浪包，在2022春夏時裝秀上亮相的全新Fendigraphy包款，以月牙形輪廓為特徵，也推出nano超迷你款式，像手鍊一樣戴在手腕上，或成為手拿包、加上肩帶變成輕巧小包，都相當俏皮。
此外，經典包型的縮小款，也是Chiara常選用的手袋。例如2013年問世的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Capucines包款，是品牌頂級工藝的象徵，適合亞洲人的嶄新Mini系列，以Taurillon皮革搭襯金鍊編織登場，更為新穎年輕。而Dior最新的Dior Vibe拉鍊保齡球袋系列，也有小碼尺寸，白、藍色系搭配或是亮眼的鮮黃色，都是當季新品；經典的Lady Dior也推出Mini尺寸，Chiara在時代廣場以黑色經典款搭襯亮片西裝外套，穿出滿滿的時髦感。
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