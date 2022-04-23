「小廢包富翁」！地表最強網紅Chiara Ferragni迷你包背不完 每款造型都寫了時髦兩個字

義大利網紅Chiara Ferragni以「地表印鈔機」的超級商業頭腦，成為最強網紅代表，她和先生Fedez每天都在IG曬一對可愛兒女的模樣，更是許多粉絲每天關注的日常，憑藉自身努力擁有豐厚時尚資源的Chiara Ferragni，不僅自創品牌，也常詮釋精品最新款時裝、包款，也促使她成為「小廢包富翁」，擁有各式各樣的迷你手袋，搭出吸睛造型。 Chiara Ferragni擁有多款路易威登的Capucines系列包款。圖／取自IG

身為ETRO品牌好友，她日前詮釋了品牌經典印花外套式襯衫，手上就拎了一個粉色的ETRO小包包，可愛又浪漫。而向來是FENDI大秀嘉賓的Chiara，早前也以奢華皮草搭襯了今年主打的Hobo流浪包，在2022春夏時裝秀上亮相的全新Fendigraphy包款，以月牙形輪廓為特徵，也推出nano超迷你款式，像手鍊一樣戴在手腕上，或成為手拿包、加上肩帶變成輕巧小包，都相當俏皮。