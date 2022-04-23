Arnold & Son珠寶月相腕表 工藝大show hand！

「數大就是美」的道理，有時也反應在量體或面積上。瑞士亞諾表（Arnold & Son）過往曾以大型月亮顯示強調月相的盈虧之美，品牌今年推出一款全新工藝之作：Perpetual Moon 38 Eclipse I恆久月相月蝕腕表，結合釕晶體、珍珠母貝及砂金石等珍稀材質與特製微型機芯，宛如一場手上的閃耀舞會。

38毫米的上層面盤，以部分鏤空、帶有閃耀反射光澤的藍色砂金石模擬了繁星點點。由釕晶體打造的銀色「月亮」，則不時將在面盤上半部的扇形視窗中現身；面盤左下方的閃耀視覺，則是鑲嵌了玫瑰色藍寶石與8顆梨形切割藍色藍寶石，以及霧面的珍珠母貝；當然別忘了18K白金表殼鑲嵌的90顆明亮式切割鑽，顏色為D-E-F、淨度則為IF-VVS。