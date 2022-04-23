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Arnold & Son珠寶月相腕表 工藝大show hand！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
結合釕晶體、珍珠母貝及砂金石等珍稀材質與特製微型機芯的Perpetual Moon 38 Eclipse I恆久月相月蝕腕表，宛如一場手上的閃耀舞會。圖 / Arnold & Son提供
結合釕晶體、珍珠母貝及砂金石等珍稀材質與特製微型機芯的Perpetual Moon 38 Eclipse I恆久月相月蝕腕表，宛如一場手上的閃耀舞會。圖 / Arnold & Son提供

「數大就是美」的道理，有時也反應在量體或面積上。瑞士亞諾表（Arnold & Son）過往曾以大型月亮顯示強調月相的盈虧之美，品牌今年推出一款全新工藝之作：Perpetual Moon 38 Eclipse I恆久月相月蝕腕表，結合釕晶體、珍珠母貝及砂金石等珍稀材質與特製微型機芯，宛如一場手上的閃耀舞會。

38毫米的上層面盤，以部分鏤空、帶有閃耀反射光澤的藍色砂金石模擬了繁星點點。由釕晶體打造的銀色「月亮」，則不時將在面盤上半部的扇形視窗中現身；面盤左下方的閃耀視覺，則是鑲嵌了玫瑰色藍寶石與8顆梨形切割藍色藍寶石，以及霧面的珍珠母貝；當然別忘了18K白金表殼鑲嵌的90顆明亮式切割鑽，顏色為D-E-F、淨度則為IF-VVS。

為了這只美艷絕倫的月相女表，La Joux-Perret S.A更為此系列研發了全新的小型自動上鍊機芯A&S1612、其機芯直徑僅為30mm，機芯並經過鍍老放射狀日內瓦波紋、邊角手工拋光及倒角，以及圓形緞面拋光處理。表款全球限量18只，訂價則為253萬元、並保有最後調整的權利。

38毫米的面盤，以部分鏤空、帶有閃耀反射光澤的藍色砂金石模擬了繁星點點，並鑲嵌以鑽石、霧面珍珠母貝、玫瑰色藍寶石，閃耀動人。圖 / Arnold & Son提供
38毫米的面盤，以部分鏤空、帶有閃耀反射光澤的藍色砂金石模擬了繁星點點，並鑲嵌以鑽石、霧面珍珠母貝、玫瑰色藍寶石，閃耀動人。圖 / Arnold & Son提供
由釕晶體打造的銀色「月亮」，不時將在面盤上半部的扇形視窗中唯美現身。圖 / Arnold & Son提供
由釕晶體打造的銀色「月亮」，不時將在面盤上半部的扇形視窗中唯美現身。圖 / Arnold & Son提供
Arnold & Son Perpetual Moon 38 Eclipse I恆久月相月蝕腕表，全球限量18只，訂價則為253萬元。圖 / Arnold & Son提供
Arnold & Son Perpetual Moon 38 Eclipse I恆久月相月蝕腕表，全球限量18只，訂價則為253萬元。圖 / Arnold & Son提供

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