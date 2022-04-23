聽新聞
test
0:00 / 0:00
Arnold & Son珠寶月相腕表 工藝大show hand！
「數大就是美」的道理，有時也反應在量體或面積上。瑞士亞諾表（Arnold & Son）過往曾以大型月亮顯示強調月相的盈虧之美，品牌今年推出一款全新工藝之作：Perpetual Moon 38 Eclipse I恆久月相月蝕腕表，結合釕晶體、珍珠母貝及砂金石等珍稀材質與特製微型機芯，宛如一場手上的閃耀舞會。
38毫米的上層面盤，以部分鏤空、帶有閃耀反射光澤的藍色砂金石模擬了繁星點點。由釕晶體打造的銀色「月亮」，則不時將在面盤上半部的扇形視窗中現身；面盤左下方的閃耀視覺，則是鑲嵌了玫瑰色藍寶石與8顆梨形切割藍色藍寶石，以及霧面的珍珠母貝；當然別忘了18K白金表殼鑲嵌的90顆明亮式切割鑽，顏色為D-E-F、淨度則為IF-VVS。
為了這只美艷絕倫的月相女表，La Joux-Perret S.A更為此系列研發了全新的小型自動上鍊機芯A&S1612、其機芯直徑僅為30mm，機芯並經過鍍老放射狀日內瓦波紋、邊角手工拋光及倒角，以及圓形緞面拋光處理。表款全球限量18只，訂價則為253萬元、並保有最後調整的權利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言