又厭世又可愛！韓系美妝聯名史努比 為煩悶生活增笑容

面對每天疫情新聞，讓心情煩悶難解嗎？那就來看看又厭世、又可愛的Peanuts 史努比吧！韓系美妝品牌innisfree，推出一系列史努比系列的限量聯名產品，把兩款火熱產品包括無油無慮礦物控油蜜粉、無油無慮零毛孔控油氣墊粉餅，全都換上史努比限量包裝，還有兩款保養組合，讓粉絲們一口氣都能收藏，而滿額禮更是有SNOOPY 史努比厭世化妝包、Peanuts 造型髮梳。

史努比與好友們，充滿可愛又有人生哲學的內容，總能帶給大家活力，innisfree也希望透過此限量聯名系列，鼓勵大家用活力面對生活的每一天。

年度銷售冠軍的無油無慮礦物控油蜜粉，共推出5種款式的2022史努比限定版，搭配5種角色，有5種不同的香氣，該款控油蜜粉除了能夠定妝控油，還能當成乾洗髮，吸附髮根多餘油脂，一物兩用。

另款無油無慮零毛孔控油氣墊粉餅，則能打造細緻光滑的霧面妝感，強調控油持妝，戴口罩也不用怕，史努比限量版有3款色號，粉撲也有細節設計，包裝盒還有四格漫畫，讓人一看就療癒。