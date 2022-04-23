Qeelin推新款Wulu Lace珠寶 蕾絲、珍珠母貝一次擁有

春日的粉嫩氣息，常以各種形式呈現，例如稍縱即逝的櫻花、甜香的蜂蜜氣息，又或是散發柔美光澤的珍珠母貝。東方珠寶品牌Qeelin發表新款Wulu Lace珠寶，從剪紙藝術中得到啟發進而將珍珠母貝鏤空，因而在虛實之間，巧妙展現光線的自由姿態。

品牌創意總監Dennis Chan表示，春天正是欣賞大自然美景的季節，而要將珍珠母貝雕出美麗圖案並容易，但品牌並未妥協，而最終Wulu Lace珠寶並展現出珍珠母貝的高雅和脫俗。該系列最早自2004年在坎城影展亮相，當年除了為張曼玉配戴，張曼玉也在同年獲得影后肯定，連帶讓Wulu系列聲名大噪。