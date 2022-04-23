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Qeelin推新款Wulu Lace珠寶 蕾絲、珍珠母貝一次擁有
春日的粉嫩氣息，常以各種形式呈現，例如稍縱即逝的櫻花、甜香的蜂蜜氣息，又或是散發柔美光澤的珍珠母貝。東方珠寶品牌Qeelin發表新款Wulu Lace珠寶，從剪紙藝術中得到啟發進而將珍珠母貝鏤空，因而在虛實之間，巧妙展現光線的自由姿態。
品牌創意總監Dennis Chan表示，春天正是欣賞大自然美景的季節，而要將珍珠母貝雕出美麗圖案並容易，但品牌並未妥協，而最終Wulu Lace珠寶並展現出珍珠母貝的高雅和脫俗。該系列最早自2004年在坎城影展亮相，當年除了為張曼玉配戴，張曼玉也在同年獲得影后肯定，連帶讓Wulu系列聲名大噪。
目前釋出的首波兩款Wulu Lace珠寶，其中「Wulu 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝吊墜」 使用了玫瑰金的墜鍊與葫蘆輪廓，鏤空的珍珠母貝並在鏤空下呈現出可透光線的穿透視覺，價格店洽；另一款「Wulu 18K玫瑰金鑽石及珍珠母貝耳環」則採以相似的鏤空手法，同時玫瑰金的葫蘆造型上並鑲嵌鑽石，讓玫瑰金的溫暖、鑽石的閃耀與珍珠母貝的粉嫩巧妙合一，訂價則為28萬3,500元。
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