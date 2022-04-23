首度參賽、全數得獎！恆器製酒2022 SFWSC抱回7面獎牌

來自雲林縣水林鎮的恆器製酒，是以地瓜為主要原料的精緻專業酒廠，今年首度挑戰美國SFWSC舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition），參賽的7支酒款全數獲獎，總共抱回7面獎牌，成績亮眼。

SFWSC舊金山世界烈酒競賽 （San Francisco World Spirits Competition）創立於2000年，是美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽，也是全球威士忌產業之年度盛事。比賽由美國知名烈酒權威及專家們，以公平公正之盲飲方式進行評比，依照分數分別授予鉑金獎（Platinum Medal）、雙金獎（Double Gold Medal）、金獎（Gold Medal）、銀獎（Silver Medal）、銅獎（Bronze Gold）。

恆器製酒今年共抱回一面雙金獎、一面金牌獎、3面銀獎與2面銅獎。其中「旅Ｉ（Voyage I）」以花蓮小農栽植之有機酒米——吉野一號蒸餾製作，獲得米燒酎類雙金牌；「沈香酒」獲得白酒類金牌獎肯定；「金樽魔Batch2」獲得其他類威士忌銀牌；「地瓜的好朋友系列——梅子風味」與「地瓜的好朋友系列——荔枝風味」雙雙獲得水果加烈酒銀牌。

此外，「旅 II（Voyage II）」以吉野一號酒米為基底，加入來自台灣烏來山中的新鮮馬告滋味，獲得柑橘類風味琴酒銅牌；「無憂——枇杷子浸泡利口酒」則獲得堅果利口酒銅牌。

恆器製酒以台灣地瓜為基礎風味，不斷突破製酒的可能，嘗試各種水果與地瓜組合的可能性，生產加烈水果酒。目前已生產梅子、荔枝、水蜜桃、草莓、西印度櫻桃、油甘果、枇杷、巨峰葡萄、金鑽鳳梨等，未來也計畫進行葡萄酒桶過桶系列酒款。

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