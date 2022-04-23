最強滿額禮！亞曼尼送永生花訴愛意、YSL送禮盒加唇膏

搶搭母親節最後檔期，許多化妝保養品牌也加碼推出滿額禮，GIORGIO ARMANI亞曼尼呼應品牌創辦人亞曼尼先生，熱愛花朵的精神，消費滿額就送上10朵永生玫瑰花禮，表達愛意；YSL則是推出暮光愛戀禮盒，消費滿額送禮盒包裝、奢華暮光愛戀收納禮盒，指定禮盒還加碼送唇膏。

出生在義大利的亞曼尼先生，始終對花有著熱愛，甚至還開設過Armani/Fiori花店，因此在亞曼尼專櫃上，即日起至5月8日，消費滿1萬元，就送「LOVE MOM奢寵永生花禮」，打造出紅色禮盒，其中裝載特別訂製十朵玫瑰永生花，送給媽媽或女性，表達完美的愛意。

亞曼尼在母親節，也推薦可入手頂級黑曜岩保養系列，讓肌膚重現青春光采，美妝品則推薦奢華絲緞訂製唇膏、完美絲絨水慕斯粉底液，能夠打造完美妝容。