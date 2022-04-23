Bell & Ross、Vulcain潛水時計各秀特色 預約夏日時光
隨著夏日即將來臨，潛水、海灘嬉戲的心情也在悄悄醞釀。瑞士機械鐘表品牌Vulcain與Bell & Ross不約而同個別推出一只Nautical潛水鬧鈴腕表，以及一只BR V2-92 FULL LUM夜光腕表，預約夏日的清涼時光。
Vulcain的Nautical潛水鬧鈴腕表，保留1970年代的設計精髓，但使用新一代的「三層底蓋共振室」，因此在水底也能清楚發出音聲提醒，鬧鈴最長可達約20秒，並具備300米防水性能。過去1970年代的Nautical表款是由法國C.I.A.S.潛水專家代表Arthur Droz、深潛專家兼數學家Hannes Keller與探險家Max-Yves Brandily一同設計，因此將能透過表面的刻度與數字，計算出在不同水下深度時、建議的返回水面速度。兼具防水、鬧鈴、安全考量於一身。表款原型作因設計於1961年，新款則限量生產1961只，訂價16萬8,000元。
Bell & Ross的BR V2-92 FULL LUM雖非以潛水表為定位，但同樣具100米防水性能。該系列表款的面盤全部加以夜光塗料施作，所以當低光源或夜間時，41毫米的面盤將發出青綠色夜光、而無需其他動能或電源，也像是夜間生物反光般的瞳孔，迷人而閃亮。精鋼表殼搭配黑色橡膠表帶，自動上鍊機芯則具備時間與日期顯示功能，全球限量500只，訂價11萬2,000元。
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