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玩超瘋！63歲瑪丹娜穿網襪、露底褲直接躺著拍 粉絲：「她喝的什麼？我也來一杯！」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Irina Shayk、瑪丹娜、蘿拉哈里爾日前參加BURBERRY在洛杉磯舉辦的派對。圖／BURBERRY提供
Irina Shayk、瑪丹娜、蘿拉哈里爾日前參加BURBERRY在洛杉磯舉辦的派對。圖／BURBERRY提供

BURBERRY日前在洛杉磯舉辦Lola包款的風格晚宴，明星、超模雲集，把派對玩成「黑幫風格」，多數以黑色勁裝高調展現個人風采，63歲的「娜姊」瑪丹娜（Madonna）正常發揮玩超瘋，性感網襪、底褲全都露，在IG可以看到她直接躺下的冶豔照片，粉絲眼尖看到她腳邊的玻璃杯留言嚷著，「不管她喝的什麼？我也要一杯！」現場嘉賓還包括穿著黑色平口褲裝的蘿拉哈里爾（Laura Harrier），靈魂樂教母Erykah Badu以相當搶眼的橘、黑配奪人目光，義大利籍超模Mariacarla Boscono則是與眾不同地穿上銀白色絲緞褲裝，隱約露出性感胸線，在黑色主調的賓客群中顯得亮眼。

瑪丹娜參加BURBERRY洛杉磯派對，IG上的照片更形狂野。圖／取自IG
瑪丹娜參加BURBERRY洛杉磯派對，IG上的照片更形狂野。圖／取自IG

而曾與C羅、好萊塢男星布萊徳利庫柏交往的俄羅斯超模Irina Shayk，身穿超級貼身黑色褲裝現身，身上的挖洞鏤空細節來自全球創意總監Riccardo Tisci的標誌設計，她也以緊緻身材表現性感俐落的風韻。這場於洛杉磯舉辦的活動，是為歡慶Lola包款的風格盛宴，春夏季包款推出多種尺寸、款式和顏色可選擇，包括亮綠色、駝色、經典棕色系、柔和紫羅蘭之外，還有天然酒椰纖維的材質，另有水桶包型、托特包款等新品。

2019年秋冬首度問世的Lola包款，目前為BURBERRY主打之一，柔軟的廓形點綴著Thomas Burberry花押字細節，用以向品牌創始人致敬。而每一款Lola都表現自身風格，來烘托堅強、性感、聰明和時尚的當代女性。

63歲的歌壇巨星瑪丹娜出席BURBERRY派對，以一身黑穿出個人風格。圖／BURBERRY提供
63歲的歌壇巨星瑪丹娜出席BURBERRY派對，以一身黑穿出個人風格。圖／BURBERRY提供
63歲的歌壇巨星瑪丹娜出席BURBERRY派對，以一身黑穿出個人風格。圖／BURBERRY提供
63歲的歌壇巨星瑪丹娜出席BURBERRY派對，以一身黑穿出個人風格。圖／BURBERRY提供
瑪丹娜「正常發揮」穿著網襪直接躺下來露出底褲，眼尖粉絲注意到她腳邊有個空杯，表示也想來一杯同款飲料。圖／取自IG
瑪丹娜「正常發揮」穿著網襪直接躺下來露出底褲，眼尖粉絲注意到她腳邊有個空杯，表示也想來一杯同款飲料。圖／取自IG
瑪丹娜（左）與BURBERRY全球創意總監Riccardo Tisci合影。圖／BURBERRY提供
瑪丹娜（左）與BURBERRY全球創意總監Riccardo Tisci合影。圖／BURBERRY提供
蘿拉哈里爾演繹BURBERRY黑色連身褲裝，俐落又有個性。圖／BURBERRY提供
蘿拉哈里爾演繹BURBERRY黑色連身褲裝，俐落又有個性。圖／BURBERRY提供
C羅前女友Irina Shayk以優雅性感的身形，詮釋鏤空挖洞的BURBERRY春夏時裝。圖／BURBERRY提供
C羅前女友Irina Shayk以優雅性感的身形，詮釋鏤空挖洞的BURBERRY春夏時裝。圖／BURBERRY提供
靈魂樂教母Erykah Badu以極具個人風格的穿搭現身BURBERRY洛杉磯派對。圖／BURBERRY提供
靈魂樂教母Erykah Badu以極具個人風格的穿搭現身BURBERRY洛杉磯派對。圖／BURBERRY提供
義大利籍超模Mariacarla Boscono與眾不同地穿上銀白色絲緞褲裝。圖／BURBERRY提供
義大利籍超模Mariacarla Boscono與眾不同地穿上銀白色絲緞褲裝。圖／BURBERRY提供
小型絎縫羔羊皮萊姆色Lola包，69,000元。圖／BURBERRY提供
小型絎縫羔羊皮萊姆色Lola包，69,000元。圖／BURBERRY提供
小型Horseferry印花絎縫黑色Lola包，65,000元。圖／BURBERRY提供
小型Horseferry印花絎縫黑色Lola包，65,000元。圖／BURBERRY提供
小型絎縫羔羊皮深魔力紅色Lola學院風背包，79,000元。圖／BURBERRY提供
小型絎縫羔羊皮深魔力紅色Lola學院風背包，79,000元。圖／BURBERRY提供

洛杉磯 義大利 瑪丹娜 Burberry

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