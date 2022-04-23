玩超瘋！63歲瑪丹娜穿網襪、露底褲直接躺著拍 粉絲：「她喝的什麼？我也來一杯！」

BURBERRY日前在洛杉磯舉辦Lola包款的風格晚宴，明星、超模雲集，把派對玩成「黑幫風格」，多數以黑色勁裝高調展現個人風采，63歲的「娜姊」瑪丹娜（Madonna）正常發揮玩超瘋，性感網襪、底褲全都露，在IG可以看到她直接躺下的冶豔照片，粉絲眼尖看到她腳邊的玻璃杯留言嚷著，「不管她喝的什麼？我也要一杯！」現場嘉賓還包括穿著黑色平口褲裝的蘿拉哈里爾（Laura Harrier），靈魂樂教母Erykah Badu以相當搶眼的橘、黑配奪人目光，義大利籍超模Mariacarla Boscono則是與眾不同地穿上銀白色絲緞褲裝，隱約露出性感胸線，在黑色主調的賓客群中顯得亮眼。 瑪丹娜參加BURBERRY洛杉磯派對，IG上的照片更形狂野。圖／取自IG

而曾與C羅、好萊塢男星布萊徳利庫柏交往的俄羅斯超模Irina Shayk，身穿超級貼身黑色褲裝現身，身上的挖洞鏤空細節來自全球創意總監Riccardo Tisci的標誌設計，她也以緊緻身材表現性感俐落的風韻。這場於洛杉磯舉辦的活動，是為歡慶Lola包款的風格盛宴，春夏季包款推出多種尺寸、款式和顏色可選擇，包括亮綠色、駝色、經典棕色系、柔和紫羅蘭之外，還有天然酒椰纖維的材質，另有水桶包型、托特包款等新品。