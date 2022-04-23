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「奇異博士」康柏拜區的多重時計？積家大螢幕再登場

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了劇情與魔法令人受到期待，電影中的重要道具：奇異博士（Doctor Strange）手上配戴的積家Master Ultra-Thin超薄萬年曆腕表，也將在電影中悄悄回歸。圖 / MARVEL提供
除了劇情與魔法令人受到期待，電影中的重要道具：奇異博士（Doctor Strange）手上配戴的積家Master Ultra-Thin超薄萬年曆腕表，也將在電影中悄悄回歸。圖 / MARVEL提供

漫威（MARVEL）最新電影《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）即將上映，由「小黃瓜」班乃迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演，同時並有「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）演出的這部電影，廣受各方好評。而除了劇情與魔法令人受到期待，電影中的重要道具：奇異博士（Doctor Strange）手上配戴的積家Master Ultra-Thin超薄萬年曆腕表，也將在電影中悄悄回歸、考驗手表愛好者的動態眼力。

事實上，在電影《奇異博士》第一集中康柏拜區也曾配戴上這只複雜功能腕表，雖然出現的片段不多，但卻帶出奇異博士身為凡人與超能英雄間的巧妙連結；表款使用積家自製的868型自動上鍊機芯、並具備「萬年曆」功能，可正確顯示時、分、日期、月相，即便每年二月的閏月與四年一度的閏年，展示宛如奇異博士般的神奇時間魔法。

事實上，如果將「電影」跟「現實」視為兩種平行宇宙，班乃迪克在現實中同樣配戴上積家的多款動感或紳士風格時計。例如去年坎城影展期間他配戴的就是一只Reverso系列玫瑰金腕表、而另一個較為休閒的場合，他則以具備潛水與鬧鈴功能的Polaris Memovox腕表搭配淺藍色獵裝與白色T恤。至於本次《奇異博士2：失控多重宇宙》中，Master Ultra-Thin超薄萬年曆腕表將以什麼形式登場，又將帶來什麼樣的比喻？且讓人走入戲院、親自解鎖。

積家超薄大師萬年曆玫瑰金腕表，109萬元。圖 / 積家提供
積家超薄大師萬年曆玫瑰金腕表，109萬元。圖 / 積家提供
積家自製的868型機械機芯，具備日內瓦波浪飾紋、圓形粒紋裝飾與拋光倒角邊緣等多重打磨修飾工藝。圖 / 積家提供
積家自製的868型機械機芯，具備日內瓦波浪飾紋、圓形粒紋裝飾與拋光倒角邊緣等多重打磨修飾工藝。圖 / 積家提供
本次《奇異博士2：失控多重宇宙》電影中，積家的Master Ultra-Thin超薄萬年曆腕表將以什麼形式登場、或將帶來什麼樣的比喻？且讓人走入戲院、親自解鎖。圖 / MARVEL提供
本次《奇異博士2：失控多重宇宙》電影中，積家的Master Ultra-Thin超薄萬年曆腕表將以什麼形式登場、或將帶來什麼樣的比喻？且讓人走入戲院、親自解鎖。圖 / MARVEL提供

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