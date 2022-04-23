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端午粽禮大戰開打 單顆580元鮑魚粽搶金字塔客層

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄萬豪酒店今年推出單顆580元的正宗鮑魚粽搶攻金字塔客層。圖／高雄萬豪提供
高雄萬豪酒店今年推出單顆580元的正宗鮑魚粽搶攻金字塔客層。圖／高雄萬豪提供

端午節還有一個多月，各大飯店已備好美味米粽搶攻商機，去年粽子禮盒快速銷售一空的高雄萬豪酒店，今年嚴選南年鮑魚做成要價不菲的「正哥鮑魚粽」，搶攻金字塔客群，高雄翰品酒店推出高貴不貴的「端午美粽禮袋」，麗尊飯店則端上3款特色粽，挑戰老饕味蕾。

高雄萬豪酒店去年端午粽子禮盒才上市不到1個月即銷售一空，今年推出4款不同口味粽子，即起受理預訂，5月25日前完成匯款可享95折早鳥價，其中具有南非鮑魚、瑤柱、鹹蛋黃、香菇等食材的「正哥鮑魚粽」，單顆580元最受矚目。另三種風味分別是陳年梅菜黑豚粽，姬松茸蟲草花粽及松子抹茶紅豆粽。今年也有「鮑粽豪禮」及「雙寶素粽」兩款禮盒可選，訂50組享9折。

飯店表示，「正哥鮑魚粽」選用南非活鮑魚和栗子、香菇、五花肉一同滷製，另選用長糯米圓糯米各半滾水川燙後瀝乾，與蝦米、臘腸、肝腸、瑤柱、蔥末於 熱鍋反覆拌炒，最後以荷葉為底包入餡料，鮑魚 Q 彈入味，栗子鬆軟綿密，適合挑剔的味蕾。

高雄翰品酒店今年端午研發一款「香蕈酸菜鴨肉粽」新口味，選用彰化縣大城鄉特產鮮嫰土番鴨入粽，鴨骨熬煮濃縮高湯烹煮米飯，佐以香蕈醬攪拌、客家酸菜切細拌炒，再以層層堆疊方式製作，最上層米飯放上整粒飽滿鹹蛋黃點綴，不同於傳統。

高雄翰品今年的三款創意米粽含紅麴風味赤肉粽、芋香櫻花蝦紫米粽、香蕈酸菜鴨肉粽各兩入，只賣580元，5月20日前預訂可享早鳥9折優惠，10至19袋可享85折優惠，20袋以上享8折優惠。

高雄麗尊酒店芙悅軒湘粵料理推出「香悅端陽 端午禮盒」，含養生素齋粽、甜心奶皇流沙粽、古早味黑豬肉干貝粽，重現經典，即起至5月23日到現場、來電或線上訂購即享組合優惠價9折優惠。

麗尊指出，「養生素齋粽」以Q彈糯米包裹著腰果、蓮子、綠竹筍、猴頭菇等精選食材於竹葉中，口感清爽多層次；「甜心奶皇流沙粽」以香彈紫米搭配綿密滑順的芋泥，包裹著台南東山鄉桂圓與金黃的奶皇流沙交織在口中，吃得港式甜品的香甜心意；另「古早味黑豬肉干貝粽」選屏東內埔黑豬肉、日本干貝及櫻花蝦等，油脂比例勻稱，香氣四溢。

高雄麗尊酒店芙悅軒今年推出香悅端陽禮盒，含三款特色米粽。圖／高雄麗尊提供
高雄麗尊酒店芙悅軒今年推出香悅端陽禮盒，含三款特色米粽。圖／高雄麗尊提供
高雄翰品酒店紅麴風味赤肉粽，芋香櫻花蝦紫米粽是歷年不敗的經典款，今年更推出香蕈酸菜鴨肉粽獨特風味。圖。高雄翰品酒店提供
高雄翰品酒店紅麴風味赤肉粽，芋香櫻花蝦紫米粽是歷年不敗的經典款，今年更推出香蕈酸菜鴨肉粽獨特風味。圖。高雄翰品酒店提供

酒店 粽子 端午節 萬豪

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