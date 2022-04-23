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口碑／鼎泰豐推薦點餐密技！小資族必學3招　讓你吃巧吃飽又省錢

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image source：鼎泰豐

文/徐暘甯

台灣小籠包店「鼎泰豐」分店遍佈全球，可說是觀光客來台必吃餐廳之一，遠近馳名的超高人氣也讓它位於《網路溫度計》中式連鎖店聲量排行第一名！但你知道鼎泰豐竟然隱藏著許多不為人知的點餐密技嗎？今天就讓小編來為你一一揭秘！

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好吃到入選米其林指南！小資族必學「鼎泰豐點餐密技」

鼎泰豐是台灣知名的餐飲品牌，服務親切友善、菜色精緻美味都是讓鼎泰豐享譽國際，成為國外旅客來台必訪餐廳的原因之一，位居《網路溫度計》中式連鎖店聲量排行第一名，近三個月累積16,486筆網路聲量，更曾入選2021《臺北臺中米其林指南》的必比登推介名單，足見它在饕客們心中的地位。

除了相約三五好友一同聚餐，今天小編要推薦大家3招，獨自吃飯也能吃巧吃飽又省錢的「鼎泰豐點餐密技」

▲鼎泰豐位於網路溫度計中式連鎖口碑排行榜第1名。

image source：中式連鎖口碑排名(分析區間： 2022/01/22~2022/04/21）

鼎泰豐點餐密技１：菜色「點小份」

鼎泰豐的服務是出了名的貼心，其中一個備受網友推崇的就是餐點可以選「小份」，像是蛋炒飯、蝦肉餛飩湯、酸辣湯、炒青菜等等，都可以點一人享用的份量，就算自己去吃飯也可以選擇多樣菜色而不用擔心吃不完，讓人忍不住感動直呼「金價揪感心」！

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鼎泰豐點餐密技２：包類「點一顆」

小籠包、迷你巧克力包、赤豆鬆糕、芋泥大包，通通都想吃怎麼辦？鼎泰豐的大包類和迷你包類，除了菜單上提供的「點五顆」選項之外，其實也可以「點一顆」。

不只多個願望一次滿足，讓你嘗鮮又不怕浪費吃不完，想嘗試松露小籠包這類高單價的餐點時，也可以「點一顆」，讓荷包少點負擔。

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鼎泰豐點餐密技３：免費續湯超划算

除了招牌小籠包和排骨蛋炒飯，許多老饕到鼎泰豐都會來上一碗紅燒牛肉麵，馨香濃郁的牛骨湯頭鹹度適中又不會過油，真的一口接一口喝到停不下來。

內行人都知道，紅燒系列可以「免費續一碗紅燒牛肉清湯」，點上一份「光麵」搭配，就等於直接再多一碗牛肉湯麵，小資族、大胃王一定要把這招學起來啊！

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