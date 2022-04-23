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免出國也有道地日本味！網友熱議十大日系名店　刷卡優惠超有感

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image source：示意圖／Pexels

文/徐暘甯

疫情當前，出國旅遊成為大家最奢侈的夢想之一，每每提到疫情結束後最想去的國家，清單裡總是少不了「日本」。雖然目前暫時無法搭上飛機前往享受迷人的東洋風情，但是，不出國也還是有其他玩法！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶你一起來看看網友們熱議的十家日系經典名店，讓你免出國也能感受道地的濃濃日本味！

＃初心菓寮

JCB卡專屬優惠：10％OFF

坐落於台北市內湖文德路上『初心菓寮』，濃厚的京都風建築，透出淡雅與恬靜的和風情調。招牌商品加壽手以羅（長崎蛋糕），依循古法製作，僅用雞蛋、麵粉、糖三種簡單食材，配上底部脆口雙目糖，每一口都是滿滿蛋蜜香。

不只甜點，在初心菓寮門市還能吃到日式丼飯、烏龍麵、茶泡飯等和食料理，一次滿足所有你想吃的日本味！

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＃宗家 源吉兆庵

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和菓子泛指日本的糖果糕點，舉凡蛋糕、糯米糰子、糖果、甜點、油炸小點心和水果製品等等，都可以被稱為和菓子，每一種類型都各具特色，賦予味蕾各式各樣的味覺饗宴。

源吉兆庵便是藉由這千變萬化的和菓子作為橋樑，推廣舌尖上的日式風情。不僅承襲傳統日本風味，源吉兆庵同時在紐約、倫敦、新加坡、台北、香港等城市設有海外店舖，並引進當地素材、吸取各國文化精神，創造出更多樣的和菓子甜點。

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＃HIRO GINZA HAIR SALON TAIWAN

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說到日本的時尚代表地，你一定會想到「銀座」吧！想體驗高格調且舒適的沙龍，讓設計師使用魔法巧手，讓你化身日系潮男嗎？那你一定不能錯過來自銀座的「HIRO GINZA」。有別於一般沙龍，HIRO GINZA設有獨立的包廂空間，從髮型的諮詢到完成，全程不需要移動，是不是既高級又能兼具隱私性呢！

想體驗殿堂級的享受，但又怕荷包大失血嗎？沒關係，帶著JCB卡去就沒問題啦！

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＃HAYASE

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仙台和牛、宮城鮭魚親子飯...光是看到菜單口水就快流下來了！位在JR東日本大飯店台北B1的日本料理HAYASE，以仙台城堡為主題，打造優雅高級的靜謐空間，菜色融合日本東北飲食文化與台灣在地食材的懷石料理，給你一段充滿閒情雅興的用餐時光，品嘗到的不僅是料理而是一道藝術。

看到那使用A5仙台牛與嚴選食材的日式鐵板燒，再搭配主廚特製的和風醬汁，真的讓人飢腸轆轆、垂涎三尺，彷彿置身於日本、高檔又精緻用餐體驗，絕對是過節慶生、家人聚餐的最佳首選，現在用JCB卡結帳還有10％OFF優惠可以拿呦！

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＃博多天麩羅 山海

JCB卡專屬優惠：付款前出示優惠券畫面並刷JCB卡支付全額，即可享「未含服務費之原消費金額」10%OFF優惠

主打熱騰騰、麵衣酥脆的博多天麩羅 山海，是源自日本九州的天婦羅專賣店，而且內用還可以明太子（鱈魚卵）、高菜（醃漬蔬菜）、白飯吃到，真的超佛心！

香酥爽脆的天婦羅遇上獨家調製的秘方醬汁，清爽提味又不死鹹，絕對讓你一秒到九州，忍不住一口接一口嗑光光，大喊「再來一碗」！

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＃TSUKUMI

JCB卡專屬優惠：結帳使用JCB卡支付全額，即可享有JCB持卡人專屬10％OFF優惠

TSUKUMI是日本BYO株式會社所創立的品牌，品牌精神著重於全家圍著餐桌，和樂融融的氛圍，以傳統和風家庭料理採擷當令新鮮食材，演繹「三菜一汁」的家庭料理概念，在餐桌上重現溫暖感，同時兼顧健康取向、均衡營養。

餐點以定食型態呈現，經典的炙烤一夜干魚、濃香釜飯、海鮮丼更是讓饕客們念念不忘、再三回訪的美味，趕快帶著家人一起去，細細品嚐溫馨日本味吧！

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＃近鐵餐飲 鰻 江戶川

JCB卡專屬優惠：凡持JCB卡於店內用餐單筆消費金額滿700元（含）以上，可享10％服務費OFF優惠

愛吃日本道地鰻魚飯的朋友在哪裡！近鐵餐飲 鰻 江戶川嚴選品質優良的鰻魚，經由料理職人的純熟調理技巧， 以道地關東風「鬆軟江戶燒」方式烹調，先烤後蒸，再淋上傳承至今60餘年的江戶川醬汁二次烘烤，去除鰻魚多餘的油脂，就是要給你蓬鬆又柔軟的味蕾體驗。

看看這複雜細緻的工序，還有令人垂涎欲滴的嬌嫩鰻魚，真的沒有不吃的理由啦！

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＃一鷺 炭火燒鳥工房

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「燒鳥」是將雞肉依部位切成一口大小，再將其串製成各種串物的一種日料技法，燒烤後搭配啤酒讓人欲罷不能！

一鷺使用自己放養的台灣天然地雞，並每日手工串成串物，其中光是雞肉串物就高達二十多種！搭配自家製研製的粉紅雪鹽、燒鳥醬汁與備長炭的燒烤、引出地雞特有的甜美與帶有咬勁的夢幻滋味。

除了串物，一鷺也有許多美味的獨門料理；非常適合下班/宵夜，來喝杯小酒、共享美味的燒鳥串物！

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＃東京油組総本店

JCB卡專屬優惠：凡持JCB卡於店內用餐單筆消費金額滿600元（含）以上，並出示優惠券畫面，即享10％OFF優惠

別再只知道拉麵啦！風靡全東京的日式油麵，以秘傳醬汁和特製油，搭配醋、香味油攪拌於熱呼呼的麵條中，在沒有湯頭的阻礙下，入口同時享受彈跳於麵條之中的麵香與醬汁究極結合。

重點是，所有麵粉、醬料皆是由日本總部直送來台，美味度根本是百分之百還原，麵友們千萬不能錯過。

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＃Right-on Taiwan

JCB卡專屬優惠：至台灣地區指定分店購物可享正價商品10％OFF優惠

Right-on嚴選世界知名品牌，並結合自有品牌，提供多元多樣選擇的休閒服飾。

「日系美感的經典休閒style」、「outdoor風格」、「職人感工裝」，從小孩到大人都能在這裡買得到。想入手新衣又不知道該去哪挑選的時候，到Right-on逛一圈保證收穫滿滿。

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除了以上10個日系品牌，另外像是台灣首間日式手工漢堡排專門店——山本漢堡排，以及日本連鎖生活養身會館KA．RA．DA身體工場，還有可以體驗拳擊運動、來自日本NO.1的超夯暗黑健身房b-monster，都可以讓你感受道地日本娛樂，不出國也能過乾癮，而且刷JCB卡還有10-12%的超高優惠，心動不如馬上行動啊！

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