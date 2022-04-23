陳瑞憲操刀LV的Objets Nomades家具家飾藝術展 台、法美學火花碰撞的美好空間

匯聚當代頂尖設計師的設計，路易威登再度於台北舉辦家具家飾藝術Objets Nomades系列展覽，除了多項全新展件，本次更邀請到台灣建築設計師陳瑞憲、三石建築事務所協同主持人蕭博文主掌展覽空間設計，以「The Colors of Taiwan」為概念碰撞台、法美學的火花，運用獨到的台灣色彩元素結合法式經典風格，呈現宛如美術館的的場景、質感，讓參觀者感受展場空間與家飾、家具之間的對話，也享受視覺的張力饗宴。 彩繪牆面的戶外家具、家飾區，包括Campana兄弟為以傳統巴西糖果命名的Bomboca沙發，懸吊的Cocoon鏤空小牛皮椅是Fernando和Humberto Campana的設計。圖／LV提供

在陳瑞憲的構想中，本次Objets Nomades系列展覽呈現了有別以往的色彩，「法國的經典建築，例如歌劇院，除了結構本身磅礴宏偉，紅色的簾幕更賦予建築壯麗的意象，如果拿它來和台灣的廟宇色彩做為對照，可以碰撞出跳色、撞色的火花，因此我們以顏色做為引子，帶領大家走進家具、家飾陳列的空間，如同拉開一片簾幕，體驗台、法設計互相對話的趣味和層次。」在入口處，呼應了山櫻花盛放的季節感，也運用緋粉色澤作為空間註解，成串的皮革編織Lantern燈籠，影影綽綽地吊掛在宛如赭紅宮殿的牆面，延伸出一道長長的走廊，也散發阿拉伯風情的神秘感。

而戶外家具區的牆面，在展場中有著鮮明的跳躍視覺，陳瑞憲說明，「整座展場以8個錯落的大小空間來呈現『多寶格』的驚喜感，這區以盧梭的畫作呈現出熱帶叢林的奔放、活力，賦予物件豐沛的生命力。」色彩的紛陳創造了動線驚喜，燈籠的赤紅和晴空藍的對照，有著銳利對比；而藍雀的飽和則和橘色花卉的飽滿，帶來更為濃烈的情感，「公共空間圖書室運用粉紅、草綠的撞色，也是來自廟宇的樑柱細節，其實這也是我的發想初衷，我們常常忘了身邊有這麼多豐富的材料，應該多花一點時間，就近欣賞、活用。」蕭博文也補充道，「正如同塑膠碗，它可能是民生所需的不起眼物件，但那樣的桃紅色也可以適當、適時地發揮，成為一種浪漫與綺麗的空間主調。」

因此展場內陳列鏡箱梳妝台、全新多彩蛋白霜餅坐墊、白色花瓣椅的仕女空間，就是帶點曖昧、俏皮的桃紅色；撞球桌、手足球桌，以及Raw Edges設計團隊創作的全新宇宙圓桌（Cosmic Table）則打造出大男孩的房間，在湛藍色彩中展現生活逸趣，陳瑞憲與蕭博文不約而同表示，「短期的展覽，也具有某種舞台裝置的意味，如何能讓展件精準安置，是最關鍵的，因此我們也透過天花板的高低層次、鑲嵌、鏡面等不同規劃，讓參觀者的視覺能更加聚焦在物件主體。」 Campana Brothers設計的Bulbo鳥巢椅子。圖／LV提供

●全新展件登場 點綴美好生活

Objets Nomades系列延續路易威登打造旅行用品的悠久傳統，自2012年問世以來，由當代知名設計師發揮創意、設計出旅行靈感物件，再由路易威登負責製作，參與Objets Nomades系列的設計師包括Campana兄弟、Atelier Oï、Barber與Osgerby、Raw Edges、Marcel Wanders、吉岡德仁，以及最近加入的傅厚民、Atelier Biagetti等等，在2018年，Les Petits Nomades小型裝飾品問世，以更為小巧的作品來表現路易威登的高雅精緻。