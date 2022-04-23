快訊

美股道瓊崩逾980點 2020年以來最糟 周線連四黑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳瑞憲操刀LV的Objets Nomades家具家飾藝術展 台、法美學火花碰撞的美好空間

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路易威登於台北舉辦家具家飾藝術Objets Nomades系列展覽，由台灣建築設計師陳瑞憲（右）、三石建築事務所協同主持人蕭博文主掌展覽空間設計。圖／LV提供
路易威登於台北舉辦家具家飾藝術Objets Nomades系列展覽，由台灣建築設計師陳瑞憲（右）、三石建築事務所協同主持人蕭博文主掌展覽空間設計。圖／LV提供

匯聚當代頂尖設計師的設計，路易威登再度於台北舉辦家具家飾藝術Objets Nomades系列展覽，除了多項全新展件，本次更邀請到台灣建築設計師陳瑞憲、三石建築事務所協同主持人蕭博文主掌展覽空間設計，以「The Colors of Taiwan」為概念碰撞台、法美學的火花，運用獨到的台灣色彩元素結合法式經典風格，呈現宛如美術館的的場景、質感，讓參觀者感受展場空間與家飾、家具之間的對話，也享受視覺的張力饗宴。

彩繪牆面的戶外家具、家飾區，包括Campana兄弟為以傳統巴西糖果命名的Bomboca沙發，懸吊的Cocoon鏤空小牛皮椅是Fernando和Humberto Campana的設計。圖／LV提供
彩繪牆面的戶外家具、家飾區，包括Campana兄弟為以傳統巴西糖果命名的Bomboca沙發，懸吊的Cocoon鏤空小牛皮椅是Fernando和Humberto Campana的設計。圖／LV提供

在陳瑞憲的構想中，本次Objets Nomades系列展覽呈現了有別以往的色彩，「法國的經典建築，例如歌劇院，除了結構本身磅礴宏偉，紅色的簾幕更賦予建築壯麗的意象，如果拿它來和台灣的廟宇色彩做為對照，可以碰撞出跳色、撞色的火花，因此我們以顏色做為引子，帶領大家走進家具、家飾陳列的空間，如同拉開一片簾幕，體驗台、法設計互相對話的趣味和層次。」在入口處，呼應了山櫻花盛放的季節感，也運用緋粉色澤作為空間註解，成串的皮革編織Lantern燈籠，影影綽綽地吊掛在宛如赭紅宮殿的牆面，延伸出一道長長的走廊，也散發阿拉伯風情的神秘感。

而戶外家具區的牆面，在展場中有著鮮明的跳躍視覺，陳瑞憲說明，「整座展場以8個錯落的大小空間來呈現『多寶格』的驚喜感，這區以盧梭的畫作呈現出熱帶叢林的奔放、活力，賦予物件豐沛的生命力。」色彩的紛陳創造了動線驚喜，燈籠的赤紅和晴空藍的對照，有著銳利對比；而藍雀的飽和則和橘色花卉的飽滿，帶來更為濃烈的情感，「公共空間圖書室運用粉紅、草綠的撞色，也是來自廟宇的樑柱細節，其實這也是我的發想初衷，我們常常忘了身邊有這麼多豐富的材料，應該多花一點時間，就近欣賞、活用。」蕭博文也補充道，「正如同塑膠碗，它可能是民生所需的不起眼物件，但那樣的桃紅色也可以適當、適時地發揮，成為一種浪漫與綺麗的空間主調。」

因此展場內陳列鏡箱梳妝台、全新多彩蛋白霜餅坐墊、白色花瓣椅的仕女空間，就是帶點曖昧、俏皮的桃紅色；撞球桌、手足球桌，以及Raw Edges設計團隊創作的全新宇宙圓桌（Cosmic Table）則打造出大男孩的房間，在湛藍色彩中展現生活逸趣，陳瑞憲與蕭博文不約而同表示，「短期的展覽，也具有某種舞台裝置的意味，如何能讓展件精準安置，是最關鍵的，因此我們也透過天花板的高低層次、鑲嵌、鏡面等不同規劃，讓參觀者的視覺能更加聚焦在物件主體。」

Campana Brothers設計的Bulbo鳥巢椅子。圖／LV提供
Campana Brothers設計的Bulbo鳥巢椅子。圖／LV提供

●全新展件登場 點綴美好生活

Objets Nomades系列延續路易威登打造旅行用品的悠久傳統，自2012年問世以來，由當代知名設計師發揮創意、設計出旅行靈感物件，再由路易威登負責製作，參與Objets Nomades系列的設計師包括Campana兄弟、Atelier Oï、Barber與Osgerby、Raw Edges、Marcel Wanders、吉岡德仁，以及最近加入的傅厚民、Atelier Biagetti等等，在2018年，Les Petits Nomades小型裝飾品問世，以更為小巧的作品來表現路易威登的高雅精緻。

本次展件之中，有多件新品，包括Campana兄弟的作品Aguacate（西班牙文「酪梨」之意），限量推出30件，每件由9個不同尺寸、色彩豐富的酪梨形狀作品以黃銅釦環銜接固定；Raw Edges團隊創作的宇宙圓桌（Cosmic Table）以簡約的碳纖維結構打造；Campana兄弟的作品Merengue（蛋白霜餅）坐墊，靈感來自奶油擠花袋的甜點，亮麗豐富的色彩帶來視覺歡愉；而Marcel Wanders打造的白色花瓣椅結構極為優雅，軟墊以9個雲朵般輕盈的乳白色皮革縫製，像盛開的花朵。本屆Objets Nomades系列展覽於台北市舉辦，自即日起至5月1日採貴賓預約制的參觀。

路易威登於台北舉辦家具家飾藝術Objets Nomades系列展覽，由台灣建築設計師陳瑞憲（右）、三石建築事務所協同主持人蕭博文主掌展覽空間設計。圖／LV提供
路易威登於台北舉辦家具家飾藝術Objets Nomades系列展覽，由台灣建築設計師陳瑞憲（右）、三石建築事務所協同主持人蕭博文主掌展覽空間設計。圖／LV提供
陳瑞憲以台灣廟宇的濃烈色彩、山櫻花盛開的季節之美，結合法國經典建築的紅色布簾，作為入口空間處的設計。記者王聰賢／攝影
陳瑞憲以台灣廟宇的濃烈色彩、山櫻花盛開的季節之美，結合法國經典建築的紅色布簾，作為入口空間處的設計。記者王聰賢／攝影
在入口處的盡頭是象徵法國建築的落地紅色簾幕，以Lantern皮革燈籠營造阿拉伯風情的神秘感，對照的牆面則是本次Objets Nomades展出家具、家飾的設計師。圖／LV提供
在入口處的盡頭是象徵法國建築的落地紅色簾幕，以Lantern皮革燈籠營造阿拉伯風情的神秘感，對照的牆面則是本次Objets Nomades展出家具、家飾的設計師。圖／LV提供
男士遊憩區以極為搶眼的紅、藍色對比帶來視覺張力。圖／LV提供
男士遊憩區以極為搶眼的紅、藍色對比帶來視覺張力。圖／LV提供
俏皮性感的桃紅色是仕女區主調，左側陳列全新的橘色Merengue蛋白霜餅坐墊，還有右側的Marcel Wanders打造的白色花瓣椅。圖／LV提供
俏皮性感的桃紅色是仕女區主調，左側陳列全新的橘色Merengue蛋白霜餅坐墊，還有右側的Marcel Wanders打造的白色花瓣椅。圖／LV提供
Objets Nomades展區以「The Colors of Taiwan」為概念，運用台灣文化中的撞色美感來打造空間；圖左屏風為皮革Daimond Screen、圖右是Campana Brothers設計的Bulbo鳥巢椅子。圖／LV提供
Objets Nomades展區以「The Colors of Taiwan」為概念，運用台灣文化中的撞色美感來打造空間；圖左屏風為皮革Daimond Screen、圖右是Campana Brothers設計的Bulbo鳥巢椅子。圖／LV提供
Marcel Wanders設計結構優雅的花瓣椅，以9個如雲朵般的皮革軟墊拼出盛開花朵的造型。圖／LV提供
Marcel Wanders設計結構優雅的花瓣椅，以9個如雲朵般的皮革軟墊拼出盛開花朵的造型。圖／LV提供
Raw Edges創作的宇宙圓桌，透過簡單的平面創造出複雜的形狀。圖／LV提供
Raw Edges創作的宇宙圓桌，透過簡單的平面創造出複雜的形狀。圖／LV提供
Campana兄弟的作品「酪梨」黃銅釦環銜接固定，成為牆面裝飾的彩蝶。圖／LV提供
Campana兄弟的作品「酪梨」黃銅釦環銜接固定，成為牆面裝飾的彩蝶。圖／LV提供
Campana兄弟創作的蛋白霜餅坐墊，是空間中既奢華又甜美的點綴。圖／LV提供
Campana兄弟創作的蛋白霜餅坐墊，是空間中既奢華又甜美的點綴。圖／LV提供

建築 甜點 LV

延伸閱讀

逛LV家具家飾藝術展！陳庭妮想買吊床、薛仕凌意外變「花」癡 麟洋配有默契齊向女友喊話「想結婚！」

桃園版華山「中原文創園區」今年登場！中壢新亮點　19棟庫房群打造文創市集、藝術展

當地攝影玩家不藏私！ 苗栗4大「私房美拍秘境」景點 必看必收藏

香氛與調飲的美妙火花！Acqua di Parma攜手Draft Land

相關新聞

台灣雲豹在哪？台博館「捉迷藏」繪本 跨越150年的追尋

今天是世界地球日，國立台灣博物館推出華語版「捉迷藏」及台語版「覕相揣」繪本，由插畫家鄒駿昇執筆，以充滿古典美感的筆觸，極...

陳瑞憲操刀LV的Objets Nomades家具家飾藝術展 台、法美學火花碰撞的美好空間

匯聚當代頂尖設計師的設計，路易威登再度於台北舉辦家具家飾藝術Objets Nomades系列展覽，除了多項全新展件，本次...

珠寶變身健身環？昆凌、高允貞懂玩！輕奢創意大冒險

春夏總是出遊、嬉戲與玩樂的最好時光。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日發表Quatre系列春夏新視覺，不僅大玩...

逛LV家具家飾藝術展！陳庭妮想買吊床、薛仕凌意外變「花」癡 麟洋配有默契齊向女友喊話「想結婚！」

路易威登Objets Nomades展覽將於4月22日至5月1日於台北盛大揭幕，除了多樣全新Objets Nomades...

貫徹永續概念！嬌蘭2022花草水語淡香水使用植物酒精

在永續的浪潮下，各家品牌紛紛投入資源，希望從商品面來貫徹永續的理念。對法國品牌嬌蘭來說，2022年新上市的花草水語淡香水...

「皇家橡樹」50年 愛彼博物館藏兩日快閃特展獻台北

設計的精髓，就在於真正的經典總在美學中兼容了高辨識度，因此能穿越時光、恆常傳頌。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Pi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。