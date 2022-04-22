台灣雲豹在哪？台博館「捉迷藏」繪本 跨越150年的追尋

今天是世界地球日，國立台灣博物館推出華語版「捉迷藏」及台語版「覕相揣」繪本，由插畫家鄒駿昇執筆，以充滿古典美感的筆觸，極富巧思的構圖安排，娓娓道出斯文豪(Robert Swinhoe)和姜博仁兩位主角，跨越150多年的時空，在台灣山林間尋找台灣雲豹蹤跡的故事。台博館也配合繪本展出微型展，即日起至5月22日於台博館二樓迴廊展出。

台博館指出，「捉迷藏」繪本從「台灣雲豹在哪裡？」切入，講述19世紀中葉英國駐台副領事斯文豪採集物種的科學插畫、21世紀台灣的野生動物學家姜博仁的調查工作及拍攝影像等，兩人跨越150年的漫長追尋，呈現不同時代自然史探索紀錄。

為了在繪本裡創造引人入勝的追尋雲豹之路，台博館邀請鄒駿昇創作繪本，繪本亦不負眾望入選2022年義大利波隆納插畫展，讓台灣雲豹的故事進入國際讀者的視野。鄒駿昇表示，在創作初期與台博館研究人員共同討論台灣雲豹的形態與斑紋，也考據150多年前原住民家屋型態、植物及服飾等細節，對他言是非常難忘的挑戰與經驗。

台博館館長洪世佑表示，「捉迷藏」歷經兩年前置調查與創作，由台博館負責專業監修，物種生態及原住民文化的內容皆經過專業人員審核，期望透過館藏標本進行創意與新興的表現形式，讓大家更重視稀有物種及生物多樣性的重要性。

斯文豪於1860年擔任首任英國駐台副領事，六年間為台灣的鳥類、魚類、哺乳類等留下諸多珍貴紀錄，並在國際上發表，其中包含了台灣雲豹，從電子業轉野生動物研究領域的姜博仁，則是參與台灣雲豹的研究調查，十多年深入山林的追蹤調查後仍未發現雲豹蹤影。兩人皆以極大熱情尋找台灣雲豹，卻從未與牠謀面，但他們留下的插畫、研究紀錄，讓更多人想像著台灣雲豹在林間跳躍、躲藏的模樣，同時也讓台灣雲豹的消失提醒著我們，台灣生態的美麗與脆弱。