居家戲院好享受 在家追劇必備投影機！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「家用投影機」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大家用投影機品牌網路聲量排行，以及五大家用投影機的熱議選購考量有哪些。

隨著近來疫情升溫，民眾選擇在家追劇以避免群聚，但除了使用電腦、電視觀看外，許多人也會選擇購入一台家用投影機，享受大螢幕帶來的視覺體驗，再加上家用投影機攜帶方便又可隨處播放使用，對不少民眾來說成為一大福音。

「Sony」高畫質引熱議、「BenQ」機款選擇多

觀察網友熱議的家用投影機品牌，可發現「Sony」的家用投影機因高畫質吸引許多人購買，有網友就表示「Sony的畫質真的不會讓人失望」，讓許多心有戚戚焉的民眾回應「真的！顏色超準，有些投影機顯影都會偏黃，用來用去只有Sony的不會」，表示民眾若對畫質有所要求，可以參考Sony推出的相關機款。

TOP6家用投影機品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，「Samaung」近期發表的微型投影機，除了當作投影機使用外，也可安裝燈頭當成燈泡使用，更可搭配該品牌的智慧電視功能，讓許多網友直呼「太有趣了！」、「這台顏值超高可買，而且功能很不錯」；另外，可發現「BenQ」因機款眾多，從初階入門到高階款都有許多選擇，因此有民眾就分享「去買投影機，發現BenQ選擇超多」，有網友也回應「非常推BenQ家的入門款，價格好入手，功能也齊全」、「手機也可以連線BenQ的投影機，真的很吸引人」，推薦給想嘗試居家投影機的民眾。

追劇必備「智慧APP連線」，露營也夯小型投影機

接著我們觀察家用投影機的選購考量，可發現民眾意外地最在意家用投影機的「體積」，常見網友請益家用投影機「是否好攜帶」等話題，如有民眾就分享「買了一台超小的投影機，帶去露營很方便」，讓許多有相同經驗的人回應「真的！有在露營的真的超推買一台可隨身攜帶的」，表示民眾若是有戶外使用需求，可選購輕巧型家用投影機。

TOP5 家用投影機選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，許多人也同樣在意家用投影機的「智慧功能」，有網友就詢問「選投影機必備什麼功能啊？」，引發熱烈討論，其中許多民眾回應「可以連手機APP操控很棒」，並表示「一定要內建有Netflix」、「我都先看可不可以連YouTube」，認為智慧功能可讓想宅在家追劇的人更方便使用；而初階款及高階款的「價錢」，也成為家用投影機的熱議選購考量之一，有民眾就請益「初階款跟高階款到底怎麼選？」，引發熱議，其中許多網友都表示「看使用頻率吧，一個月用一兩次這種，買初階就好」、「常用再買高階啦」，認為民眾還是須依照自身需求選購。

你也有使用家用投影機的習慣嗎？不妨參考上述熱門品牌及選購考量，挑選一台適合自己的家用投影機，週末在家和親朋好友來場居家電影吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》