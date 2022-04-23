外酥內嫩的好滋味 連鎖牛排館大比拚

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「連鎖牛排館」與「牛排部位」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的連鎖牛排品牌與牛排部位。

一刀切開煎得微焦的外皮，伴隨撲鼻而來的香氣，入口之後軟嫩的肉質與肉汁……牛排所散發的魅力無不令人食指大動。現在就趕快來看看市面上眾多牛排館各自的特色，與最受熱議的牛排部位吧！

王品集團品質服務兼具最受喜愛 「孫東寶」本體竟然是濃湯？

熱門連鎖牛排館TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在連鎖牛排館的話題上，王品集團旗下的兩個品牌「西堤」、「王品」獲得許多討論，其中有網友比較兩個品牌的特點並推薦喜愛的菜色，如「（西堤）肉質很柔嫩且肉汁豐富」、「推西提的原塊牛肉」、「王品的酥烤牛小排不錯，酥脆又多汁」；另外也有針對店內服務的評論，有網友提到「服務生超親切的，很舒服的用餐體驗」，表示其優良的服務態度，也是值得推薦用餐的原因之一。

「我家牛排」則是以平價的路線受到歡迎，就有人提到「我家其實CP值還不錯，沙拉吧隨便拿」、「品質一直都蠻穩定的」等；而從台中發跡的「赤鬼」也被許多網友盛讚，表示「牛肉味很香也很夠味，便宜又好吃」、「肉汁很甜、肉的油脂也很香」，是能兼顧荷包與美味的好選擇。

有著台式牛排教父之稱的「孫東寶」也因價格親民而受到許多網友熱議，提及喜愛的餐點包括「推菲力，口感蠻軟嫩的」、「紐約客不錯」，不過除了牛排外，許多人更大推濃湯，表示「玉米濃湯真的超好喝，料又多」，網友紛紛笑稱濃湯才是本體。

牛排該點什麼部位好難選？ 油脂分佈多寡成重點

網路熱議牛排部位TOP6。 Social Lab社群實驗室/製圖

日前，有網友表示自己不常吃牛排，不知道該如何點，想請益網友意見，紛紛引來回覆，而「沙朗」則成為討論焦點，如「喜歡有咬勁的就選沙朗」、「口感很扎實」等，而若是喜歡軟嫩口感的，許多網友就推薦「菲力」，並表示「因為幾乎沒脂肪，很適合老人跟小孩」。

而「肋眼」的肉與油脂兼具，是許多饕客必點的部位之一，許多網友就分享口感「油花肥美，吃起來很享受」、「肋眼上蓋，那個油香真的輸不了」；至於「紐約客」也是許多民眾喜愛的部位，其脂肪含量較肋眼低，受到較不愛油花的老饕喜愛，紛紛表示「我不喜歡太油，紐約客剛剛好」、「嚼勁也很棒，整體大概介於沙朗跟肋眼中間」，詳細的回應與分享，也讓網友們直言「太受用了」。

另外，也有人提到「戰斧牛排」，由於是帶脊骨眼肉，一頭牛僅能切下9份左右，且形狀如斧，特殊的視覺與口感讓民眾表示「上桌後的視覺衝擊真的好震撼」、「最喜歡拿起來啃，好過癮」。「牛小排」則是因為烹煮容易，受到網友的推薦「乾煎的肉味就很豐富、很香」、「外酥內嫩的厚牛小排最對味」等等。

牛排豐富的口感，讓口味各異的人都能一同享受牛排帶來的美味，而在如此多元的選擇中，哪一個部位的牛排最對你的味呢？

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》