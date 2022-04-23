爸媽上路的安全守門人！嬰兒汽車座椅怎麼挑

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「嬰兒汽車座椅」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大嬰兒汽車座椅品牌網路聲量，以及嬰兒汽車座椅熱議的五大選購因素有哪些。

新生兒的出生除了帶來喜悅與快樂外，往往也讓許多新手爸媽手忙腳亂，除了準備各式嬰兒必需品外，在開車外出時，也需要準備嬰兒汽車座椅，讓家中寶貝坐得舒適也坐得安全。

「Combi」透氣材質受好評、「Chicco」成長型座椅吸睛

TOP5嬰兒汽車坐椅品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的嬰兒汽車座椅，可發現「Combi」廣受家長網友討論，有網友就請益「嬰兒汽車座椅推薦哪牌？」，而大多網友皆同時推薦「Combi真的不錯」，並表示Combi的嬰兒汽車座椅使用「透氣材質」，讓寶寶久坐也不易悶熱，讓許多有相同使用經驗的網友也紛紛附和表示「之前大寶（第一胎）坐他牌都容易濕背，換了Combi就沒這問題了」，並推薦給其餘新手爸媽做參考。

除此之外，「Chicco」推出的成長型汽車座椅也深受家長歡迎，主打可360度旋轉且多段式調整功能，讓許多父母大讚「家中寶寶直接一張從小坐到大」；而「Joie」嬰兒汽車座椅則因價格相較他牌較為便宜而成為不少小資族新手爸媽的熱門選擇，有網友就分享「如果是買0-3歲的嬰兒汽座，Joie用下來真的便宜又實惠」，讓同樣有相似看法的民眾紛紛表示贊同等。

座椅「安全性能」擺第一，要挑「固定式」還「可拆式」？

TOP5嬰兒汽車座椅選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

對於嬰兒汽車座椅該如何挑選，從民眾的話題討論焦點中，發現嬰兒汽車座椅，顧名思義便是為了確保嬰兒的車內安全，因此「安全性能」最受爸媽網友熱議，如大部分的民眾都表示「挑有安全認證的座椅是最基本的」，也有網友補充「座椅側邊有裝防撞的也很重要」等，提醒民眾在選購上還需特別注意。

除此之外，許多民眾也在意兒童汽車座椅的「安裝方式」，如常見網友請益「汽座大家都買固定還是可拆式？」，有民眾就回應「0-1歲的時候先用提籃（可拆式），比較不會上下車吵醒寶寶，大一點以後再換固定式」，也有網友認為「如果家裡只有一台車，可直接買固定式，有很多台車就買可拆式」，表示民眾還是可依自身需求做選購。

另外，嬰兒汽車座椅的「價錢」也是許多人討論的重點之一，有網友就詢問「汽座到底要買多貴的？」，其中部分家長表示「直接買貴的高階款吧，小孩的安全不能開玩笑，爸媽自己用起來也比較安心」，但也有人認為「安全座椅通常也用幾年而已，可以斟酌要不要買便宜一點的入門款」。

目前法律規定0-4歲的幼兒必須乘坐汽車座椅，新手爸媽在寶寶出生以前，不妨先做些功課，參考以上的熱門品牌及選購考量，為寶寶購入合適的嬰兒汽車座椅！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》