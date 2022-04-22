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珠寶變身健身環？昆凌、高允貞懂玩！輕奢創意大冒險

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
本次Boucheron釋出的XXL Spring視覺，只見品牌大使昆凌、高允貞、Alexa Chung、Nour Arida在攝影師掌鏡下，將Quatre珠寶時而當成呼拉圈、時而變身盪鞦韆，帶來超現實的視覺趣味。圖 / Boucheron提供（合成圖）
本次Boucheron釋出的XXL Spring視覺，只見品牌大使昆凌、高允貞、Alexa Chung、Nour Arida在攝影師掌鏡下，將Quatre珠寶時而當成呼拉圈、時而變身盪鞦韆，帶來超現實的視覺趣味。圖 / Boucheron提供（合成圖）

春夏總是出遊、嬉戲與玩樂的最好時光。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）今日發表Quatre系列春夏新視覺，不僅大玩倍數放大的「XXL」戲法，更邀請品牌大使昆凌、品牌好友高允貞等人入鏡，將項鍊、戒指等Quatre系列珠寶，變身春夏最具創意的輕奢單品。

本次Boucheron釋出的XXL Spring視覺，只見品牌大使昆凌、高允貞、Alexa Chung、Nour Arida在攝影師掌鏡下，將Quatre珠寶時而當成呼拉圈、時而變身盪鞦韆，帶來超現實的視覺趣味。以羅缎直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈、雙圈同心圓（Double Godron）與巴黎飾紋（Clou de Paris）四種經典飾紋反覆堆疊、變化的Quatre系列最早於2004年問世，也由於貴金屬和精密陶瓷分別具有顏色與圈數的排列組合，進而形成Quatre系列的豐富造型可能。

其中像是昆凌身「旁」的則屬Quatre White系列長項鍊（大尺寸），混用白色精密陶瓷、鑽石與貴金屬，並鑲嵌約0.33克拉的13顆鑽石，訂價28萬8,000元。高允貞乘坐的「盪鞦韆」則為Quatre Black系列項鍊，以白金凸顯出黑色PVD的深邃、閃耀大氣，訂價15萬8,000元；而雖然並非Quatre系列，Boucheron則同場推出一只新款Reflect精鋼手表，長方形表殼並具帶有裝飾藝術風格的垂直紋飾，動力則由精準、無需上鍊的石英機芯提供，訂價13萬5,000元。

昆凌身「旁」的則屬Quatre White系列長項鍊（大尺寸），混用白色精密陶瓷、鑽石與貴金屬，並鑲嵌約0.33克拉的13顆鑽石，訂價28萬8,000元。圖 / Boucheron提供（合成圖）
昆凌身「旁」的則屬Quatre White系列長項鍊（大尺寸），混用白色精密陶瓷、鑽石與貴金屬，並鑲嵌約0.33克拉的13顆鑽石，訂價28萬8,000元。圖 / Boucheron提供（合成圖）
Boucheron Quatre Black白金戒指，黑色PVD，10萬1,500元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Quatre Black白金戒指，黑色PVD，10萬1,500元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Reflect系列精鋼手表，長方形表殼並具帶有裝飾藝術風格的垂直紋飾，訂價13萬5,000元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Reflect系列精鋼手表，長方形表殼並具帶有裝飾藝術風格的垂直紋飾，訂價13萬5,000元。圖 / Boucheron提供

品牌 鑽石 珠寶

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