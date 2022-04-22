LV家具藝術展 陳庭妮看中吊床、薛仕凌變「花」癡

路易威登Objets Nomades展覽將於4月22日至5月1日於台北盛大揭幕，除了多樣全新Objets Nomades系列作品，例如Campana Brothers設計的Merengue坐墊、Raw Edges的Cosmic桌以及Marcel Wanders的Petal花瓣椅等，更邀請了台灣首屈一指的設計師陳瑞憲與三石建築事務所協同主持人蕭博文，以獨特台灣元素融合經典法式優雅風格，打造匠心獨具的展場空間，開幕當天也邀請到即將入厝的「奧運金牌」麟洋配的王齊麟／李洋，以及陳庭妮、薛仕凌率先參觀，沈浸在幸福中的陳庭妮超想把吊床搬回家，「如果可以和另一半、狗狗一起在露台上吃早餐，或是躺在跳床上曬太陽，是充滿幸福感的畫面。」

陳庭妮家中以木質調色彩為主，因此在家具的擺設會以沙發為主，再延伸椅子、燈具等設計與定位，即將在下週生日、卻已知道生日禮物落空，「我就是想在生日當天放假啊，但已經排了工作。」至於家中佈置會不會延伸到嬰兒房，她笑著表示，「沒有想到那麼遠、未知的事情，台北寸土寸金，應該要先安排更衣室。」而日前胡宇威表示想吃她親手烹調的菜餚，陳庭妮說，「我做的菜同事也吃過啊，目前比較專攻中菜的部分，例如滷肉、炒米粉、雞湯都算是拿手菜。」而薛仕凌則是把家中氛圍營造成古著店，則對皮革編織的Daimond Screen屏風情有獨鍾，「既精緻又簡約，讓空間變得很有質感。另外我也沒料到近看Les Petits Nomades系列的皮革花朵這麼美，想買幾朵回家插在花瓶裡，當作裝飾。」

王齊麟、李洋近期都有搬家的計畫，也對鏡頭向女友喊話，表示「如果女生點頭願意嫁、現在就娶回家」，洋溢著甜蜜的氛圍，李洋喜歡Campana Brothers設計的Bulbo鳥巢椅子，王齊麟則是想搬一張Campana兄弟以傳統巴西糖果命名的Bomboca沙發回家，兩人在購物都是實用導向，但如果要送別人禮物，則是抱持「只要敢講、我就敢送」的大方態度。