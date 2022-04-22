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LV家具藝術展 陳庭妮看中吊床、薛仕凌變「花」癡

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
陳庭妮參觀Objets Nomades系列展覽，想把吊床搬回家。記者王聰賢／攝影
陳庭妮參觀Objets Nomades系列展覽，想把吊床搬回家。記者王聰賢／攝影

路易威登Objets Nomades展覽將於4月22日至5月1日於台北盛大揭幕，除了多樣全新Objets Nomades系列作品，例如Campana Brothers設計的Merengue坐墊、Raw Edges的Cosmic桌以及Marcel Wanders的Petal花瓣椅等，更邀請了台灣首屈一指的設計師陳瑞憲與三石建築事務所協同主持人蕭博文，以獨特台灣元素融合經典法式優雅風格，打造匠心獨具的展場空間，開幕當天也邀請到即將入厝的「奧運金牌」麟洋配的王齊麟／李洋，以及陳庭妮、薛仕凌率先參觀，沈浸在幸福中的陳庭妮超想把吊床搬回家，「如果可以和另一半、狗狗一起在露台上吃早餐，或是躺在跳床上曬太陽，是充滿幸福感的畫面。」

陳庭妮家中以木質調色彩為主，因此在家具的擺設會以沙發為主，再延伸椅子、燈具等設計與定位，即將在下週生日、卻已知道生日禮物落空，「我就是想在生日當天放假啊，但已經排了工作。」至於家中佈置會不會延伸到嬰兒房，她笑著表示，「沒有想到那麼遠、未知的事情，台北寸土寸金，應該要先安排更衣室。」而日前胡宇威表示想吃她親手烹調的菜餚，陳庭妮說，「我做的菜同事也吃過啊，目前比較專攻中菜的部分，例如滷肉、炒米粉、雞湯都算是拿手菜。」而薛仕凌則是把家中氛圍營造成古著店，則對皮革編織的Daimond Screen屏風情有獨鍾，「既精緻又簡約，讓空間變得很有質感。另外我也沒料到近看Les Petits Nomades系列的皮革花朵這麼美，想買幾朵回家插在花瓶裡，當作裝飾。」

王齊麟、李洋近期都有搬家的計畫，也對鏡頭向女友喊話，表示「如果女生點頭願意嫁、現在就娶回家」，洋溢著甜蜜的氛圍，李洋喜歡Campana Brothers設計的Bulbo鳥巢椅子，王齊麟則是想搬一張Campana兄弟以傳統巴西糖果命名的Bomboca沙發回家，兩人在購物都是實用導向，但如果要送別人禮物，則是抱持「只要敢講、我就敢送」的大方態度。

在本次展件之中的多樣新品，包括Campana兄弟的作品Aguacate（西班牙文「酪梨」之意），限量推出30件，每件由9個不同尺寸、色彩豐富的酪梨形狀作品以黃銅釦環銜接固定；Raw Edges團隊創作的宇宙圓桌（Cosmic Table），以簡約的碳纖維結構打造；Campana兄弟的作品Merengue（蛋白霜餅）坐墊，靈感來自奶油擠花袋的甜點，亮麗豐富的色彩帶來歡愉視覺感；而Marcel Wanders打造的白色花瓣椅結構極為優雅，軟墊以9個雲朵般輕盈的乳白色皮革縫製，像盛開的花朵。本屆Objets Nomades系列展覽於台北市舉辦，自即日起至5月1日採貴賓預約制的參觀。

在入口處的盡頭是象徵法國建築的落地紅色簾幕，以Lantern皮革燈籠營造阿拉伯風情的神秘感，對照的牆面則是本次Objets Nomades展出家具、家飾的設計師。圖／LV提供
在入口處的盡頭是象徵法國建築的落地紅色簾幕，以Lantern皮革燈籠營造阿拉伯風情的神秘感，對照的牆面則是本次Objets Nomades展出家具、家飾的設計師。圖／LV提供
薛仕凌在Objets Nomades展覽中，驚豔於Les Petits Nomades系列皮革小花的精細之美。記者王聰賢／攝影
薛仕凌在Objets Nomades展覽中，驚豔於Les Petits Nomades系列皮革小花的精細之美。記者王聰賢／攝影
近日購屋、即將裝潢搬新家的「奧運金牌」麟洋配的王齊麟、李洋，在Objets Nomades系列展覽中找靈感。記者王聰賢／攝影
近日購屋、即將裝潢搬新家的「奧運金牌」麟洋配的王齊麟、李洋，在Objets Nomades系列展覽中找靈感。記者王聰賢／攝影
Objets Nomades展區以「The Colors of Taiwan」為概念，運用台灣文化中的撞色美感來打造空間；圖左屏風為皮革Daimond Screen、圖右是Campana Brothers設計的Bulbo鳥巢椅子。圖／LV提供
Objets Nomades展區以「The Colors of Taiwan」為概念，運用台灣文化中的撞色美感來打造空間；圖左屏風為皮革Daimond Screen、圖右是Campana Brothers設計的Bulbo鳥巢椅子。圖／LV提供
俏皮性感的桃紅色是仕女區主調，左側陳列全新的橘色Merengue蛋白霜餅坐墊，還有右側的Marcel Wanders打造的白色花瓣椅。圖／LV提供
俏皮性感的桃紅色是仕女區主調，左側陳列全新的橘色Merengue蛋白霜餅坐墊，還有右側的Marcel Wanders打造的白色花瓣椅。圖／LV提供
彩繪牆面的戶外家具、家飾區，包括Campana兄弟為以傳統巴西糖果命名的Bomboca沙發，懸吊的Cocoon鏤空小牛皮椅是Fernando和Humberto Campana的設計。圖／LV提供
彩繪牆面的戶外家具、家飾區，包括Campana兄弟為以傳統巴西糖果命名的Bomboca沙發，懸吊的Cocoon鏤空小牛皮椅是Fernando和Humberto Campana的設計。圖／LV提供
Campana兄弟的作品「酪梨」黃銅釦環銜接固定，成為牆面裝飾的彩蝶。圖／LV提供
Campana兄弟的作品「酪梨」黃銅釦環銜接固定，成為牆面裝飾的彩蝶。圖／LV提供
薛仕凌為Les Petits Nomades居家飾品系列的皮革小花著迷。圖／LV提供
薛仕凌為Les Petits Nomades居家飾品系列的皮革小花著迷。圖／LV提供
男士遊憩區以極為搶眼的紅、藍色對比帶來視覺張力。圖／LV提供
男士遊憩區以極為搶眼的紅、藍色對比帶來視覺張力。圖／LV提供
薛仕凌在Objets Nomades展覽中，驚豔於Les Petits Nomades系列皮革小花的精細之美。記者王聰賢／攝影
薛仕凌在Objets Nomades展覽中，驚豔於Les Petits Nomades系列皮革小花的精細之美。記者王聰賢／攝影
Campana兄弟創作的蛋白霜餅坐墊，是空間中既奢華又甜美的點綴。圖／LV提供
Campana兄弟創作的蛋白霜餅坐墊，是空間中既奢華又甜美的點綴。圖／LV提供
Raw Edges創作的宇宙圓桌，透過簡單的平面創造出複雜的形狀。圖／LV提供
Raw Edges創作的宇宙圓桌，透過簡單的平面創造出複雜的形狀。圖／LV提供
陳庭妮參觀Objets Nomades系列展覽，想把吊床搬回家。記者王聰賢／攝影
陳庭妮參觀Objets Nomades系列展覽，想把吊床搬回家。記者王聰賢／攝影
Marcel Wanders設計結構優雅的花瓣椅，以9個如雲朵般的皮革軟墊拼出盛開花朵的造型。圖／LV提供
Marcel Wanders設計結構優雅的花瓣椅，以9個如雲朵般的皮革軟墊拼出盛開花朵的造型。圖／LV提供
薛仕凌、李洋、王齊麟、陳庭妮出席路易威登Objets Nomades展覽。圖／LV提供
薛仕凌、李洋、王齊麟、陳庭妮出席路易威登Objets Nomades展覽。圖／LV提供
陳庭妮參觀Objets Nomades系列展覽，想把吊床搬回家。記者王聰賢／攝影薛仕凌在Objets Nomades展覽中，驚豔於Les Petits Nomades系列皮革小花的精細之美。記者王聰賢／攝影近日購物、即將裝潢搬新家的「奧運金牌」麟洋配的王齊麟、李洋，在Objets Nomades系列展覽中找靈感。記者王聰賢／攝影
陳庭妮參觀Objets Nomades系列展覽，想把吊床搬回家。記者王聰賢／攝影薛仕凌在Objets Nomades展覽中，驚豔於Les Petits Nomades系列皮革小花的精細之美。記者王聰賢／攝影近日購物、即將裝潢搬新家的「奧運金牌」麟洋配的王齊麟、李洋，在Objets Nomades系列展覽中找靈感。記者王聰賢／攝影

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