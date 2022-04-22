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貫徹永續概念！嬌蘭2022花草水語淡香水使用植物酒精

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭 花草水語琢白岩蘭澄花淡香水／75ml3,950元、125ml5,400元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭 花草水語琢白岩蘭澄花淡香水／75ml3,950元、125ml5,400元。圖／嬌蘭提供

在永續的浪潮下，各家品牌紛紛投入資源，希望從商品面來貫徹永續的理念。對法國品牌嬌蘭來說，2022年新上市的花草水語淡香水，全系列12款香氛，就是重現藝術美感，也是革命，代表品牌對環境永續的承諾，不僅大量使用自然來源的成分，也採用植物酒精，且瓶身玻璃中有15%採用回收玻璃，希望透過該系列，成為嬌蘭香氛永續創新途徑的先鋒。

嬌蘭2022花草水語淡香水系列，台灣於4月21日為亞洲首賣，其中也包含創新與革命之舉：在配方部分，採用由極高比例自然來源成分組成，需要採用大量自然原物料，將之濃縮，兼顧自然與高級質感；另外則是採用植物酒精，產自法國沙特爾地區，從甜菜萃取的酒精，採用環境友善的農耕方式，符合降低環境的影響。

在瓶身部分，則使用了15%回收玻璃，但無損於瓶身的清澈透明度，並同樣擁有蜂印瓶身的設計，另外改良噴頭，可以手動旋轉卸下，裝填200ml補充瓶香水，香水瓶身推出75ml與125ml，讓瓶身可以持續重複再利用。

而2022年也推出全新「花草水語 琢白岩蘭橙花淡香水」，有著水果木質花香調，加入岩蘭草、橙花、無花果與羅勒，呈現出清新質感。

嬌蘭在全新視覺廣告上，也邀來知名攝影師、導演、社運人士楊·亞祖-貝童（Yann Arthus-Bertrand）操刀，呈現出電影攝影的傑作，展現出無與倫比的地球美景。

嬌蘭2022花草水語淡香水，更強調永續革命。圖／嬌蘭提供
嬌蘭2022花草水語淡香水，更強調永續革命。圖／嬌蘭提供
楊·亞祖-貝童（Yann Arthus-Bertrand）為嬌蘭花草水語淡香水，拍攝的視覺照片，呈現出地球的美好景色。圖／嬌蘭提供
楊·亞祖-貝童（Yann Arthus-Bertrand）為嬌蘭花草水語淡香水，拍攝的視覺照片，呈現出地球的美好景色。圖／嬌蘭提供
嬌蘭2022花草水語淡香水，更強調永續革命。圖／嬌蘭提供
嬌蘭2022花草水語淡香水，更強調永續革命。圖／嬌蘭提供
嬌蘭2022花草水語淡香水，12款香味以全新面貌登場。圖／嬌蘭提供
嬌蘭2022花草水語淡香水，12款香味以全新面貌登場。圖／嬌蘭提供

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