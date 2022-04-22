「皇家橡樹」50年 愛彼博物館藏兩日快閃特展獻台北

設計的精髓，就在於真正的經典總在美學中兼容了高辨識度，因此能穿越時光、恆常傳頌。瑞士鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）為慶祝經典的皇家橡樹系列（Royal Oak）50周年，今日除舉行皇家橡樹50周年紀念特展，除結合博物館藏與台灣藏家私藏逸品，邀請人氣明星胡宇威出席，展現皇家橡樹一如明星般的巨星風範。

原本也收藏手表的胡宇威巧妙譬喻：手表也像是另一半、像靈魂伴侶，需要仔細挑選，也值得一起白頭偕老；同時也因為2022是皇家橡樹系列50周年，他並期許自己即便到了50歲也能一樣樂觀，並希望還能成為愛彼的品牌好友或代言人。

本次展出共分為「博物館典藏系列」、「Jumbo超薄腕表」、「計時碼表」、 「藝術與工藝」與「陀飛輪與萬年曆」 等五大主題、合計59款珍稀逸品；其中共有50只皇家橡樹全系列錶款，更有9款自總廠博物館典藏系列中空運來台，例如1972年「初代作」的皇家橡樹Jumbo腕表、皇家橡樹系列的第一只女性款式，更有彩色寶石表圈的霜金鏤空擺輪腕表，展現愛彼在金工、寶石鑲嵌上的大膽新意。

現場展出的時計中，「計時碼表」亮點首推一只2003年紐約旗艦店開幕時的限量款，採用精鋼並以黑色PVD處理，面盤中並使用少見的阿拉伯數字時標，是北美市場限定。「陀飛輪與萬年曆」區則有一只超薄萬年曆概念表「RD2」最為特別，由於將原本疊加的萬年曆模組直接與機芯結合、所以成就了複雜功能的超薄尺寸，機芯僅2.89毫米、包含表殼僅6.30毫米，挑戰視覺與工藝極限。

「博物館典藏系列」中不容錯過的則分別是1972年的首款皇家橡樹腕表與一只1976年問世的29毫米皇家橡樹女表。前者奠定了八角形表圈、六角子母對鎖螺絲、機刻雕花Tapisserie裝飾等皇家橡樹的DNA，後者則大膽將29毫米的女表在1970年代賦予如斯剛烈印象；此外一只2019年的白色陶瓷雙色（two-tone）計時碼表的靈感則來自表廠所在地冬日的白雪與藍天，加上白色陶瓷加工較黑陶瓷更為困難才能創造出光滑潤澤的質地，也是表款的賞玩所在。

同時，2022年全新發表的皇家橡樹50周年紀念表款也是年度主打。品牌獨家調配的「雲夜藍50」色調被大量運用在「50周年」的全系列表款，以向1972年初代Jumbo超薄腕表的藍色面盤致意。39毫米的精鋼表殼並搭配一體式鍊帶與AP字樣折疊扣，新款的7121超薄自動上鍊機芯，自動盤並刻有50字樣。訂價97萬元。目前本次愛彼皇家橡樹50周年特展將在今、明（4月23日）於多功能展場Corner Max展出，並採完全預約制、不另對外開放。更多訊息，則可洽詢愛彼台北101專賣店：台北市信義區市府路45號，電話則為02-8101-8181。