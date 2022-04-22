迎接夏日的開胃小菜／四季豆泡菜、什錦泡菜
編按：天氣漸漸暖和，開胃泡菜是夏日良伴，由日本料理教室老師石原洋子示範的兩款泡菜，步驟都很簡單，一起來看看吧！
【自製四季豆泡菜、什錦泡菜】
形狀細長、口感軟Ｑ的四季豆泡菜非常美味。它可以用來搭配肉類的料理，加在沙拉裡也很有增色的效果。
混合多種蔬菜的泡菜色彩豐富，用盤子裝盛就是一道替代沙拉的料理。三餐蔬菜攝取不足時，它就是強而有力的後盾。
【四季豆泡菜】
● 泡菜材料（方便製作的量）
四季豆 500 克
● 泡菜汁材料
醋 2杯
水 1杯
砂糖 4大匙
鹽 1又1／ 2大匙
月桂葉 1片
紅辣椒（去籽）1根
● 作法
1 將泡菜汁的材料倒入鍋中開火加熱，待砂糖和鹽溶解後關火，放涼。
2 取足量的水用鍋子煮沸，加入少許的鹽（額外），放入四季豆稍微煮一下，再倒在漏勺上瀝乾。
3 四季豆冷卻後放入乾淨的保存容器裡，倒入泡菜汁。
● 小提醒
放入冰箱保存。醃好的隔天就可以吃了。
註：台灣幾乎一年四季都能吃到四季豆，主要盛產為春、秋兩季，約11至5月。日本的四季豆盛產季大約為6至7月。
【什錦泡菜】
● 泡菜材料（方便製作的量）
小洋蔥 10顆
紅蘿蔔 1根
西洋芹 2根
蒜頭 1瓣
（所有的蔬菜淨重450 克）
● 泡菜汁材料
醋 2杯
水 1杯
砂糖 4大匙
鹽 1又1 ／ 2大匙
黑胡椒粒 1小匙
月桂葉 1片
紅辣椒（去籽）1根
● 作法
1 小洋蔥去皮，紅蘿蔔和西洋芹切成滾刀塊。
2 製作泡菜汁，製作方法與泡四季豆用的泡菜汁製作方法相同。
3 在乾淨的保存容器裡放入步驟1的蔬菜和蒜頭，倒入泡菜汁，讓汁液覆蓋食材。
● 小提醒
放入冰箱保存。醃漬約四到五天即可食用。
若使用密封袋製作，泡菜汁的用量只需一半。把空氣擠壓掉後可以在短時間內醃漬入味，吃起來有沙拉的口感。如果只是醃漬少量的蔬菜，使用這個方法更為方便。
【以上文章節錄自《食物漬》、作者：石原洋子、譯者： 婁愛蓮、出版社：幸福文化提供】
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