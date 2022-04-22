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迎接夏日的開胃小菜／四季豆泡菜、什錦泡菜

幸福文化 / 石原洋子著、婁愛蓮譯
日本料理教室老師示範四季豆泡菜(左)與什錦泡菜(右)。圖／幸福文化提供
日本料理教室老師示範四季豆泡菜(左)與什錦泡菜(右)。圖／幸福文化提供

編按：天氣漸漸暖和，開胃泡菜是夏日良伴，由日本料理教室老師石原洋子示範的兩款泡菜，步驟都很簡單，一起來看看吧！

【自製四季豆泡菜、什錦泡菜】

形狀細長、口感軟Ｑ的四季豆泡菜非常美味。它可以用來搭配肉類的料理，加在沙拉裡也很有增色的效果。

混合多種蔬菜的泡菜色彩豐富，用盤子裝盛就是一道替代沙拉的料理。三餐蔬菜攝取不足時，它就是強而有力的後盾。

【四季豆泡菜】

四季豆泡菜成品。圖／幸福文化提供
四季豆泡菜成品。圖／幸福文化提供

● 泡菜材料（方便製作的量）

四季豆　500 克

● 泡菜汁材料

醋　2杯

水　1杯

砂糖　4大匙

鹽　1又1／ 2大匙

月桂葉 1片

紅辣椒（去籽）1根

四季豆可以製作多種料理。圖／幸福文化提供
四季豆可以製作多種料理。圖／幸福文化提供

● 作法

1　將泡菜汁的材料倒入鍋中開火加熱，待砂糖和鹽溶解後關火，放涼。

2　取足量的水用鍋子煮沸，加入少許的鹽（額外），放入四季豆稍微煮一下，再倒在漏勺上瀝乾。

3　四季豆冷卻後放入乾淨的保存容器裡，倒入泡菜汁。

● 小提醒

放入冰箱保存。醃好的隔天就可以吃了。

註：台灣幾乎一年四季都能吃到四季豆，主要盛產為春、秋兩季，約11至5月。日本的四季豆盛產季大約為6至7月。

【什錦泡菜】

什錦泡菜成品。圖／幸福文化提供
什錦泡菜成品。圖／幸福文化提供

● 泡菜材料（方便製作的量）

洋蔥 10顆

紅蘿蔔 1根

西洋芹 2根

蒜頭 1瓣

（所有的蔬菜淨重450 克）

● 泡菜汁材料

醋 2杯

水 1杯

砂糖 4大匙

鹽 1又1 ／ 2大匙

黑胡椒粒 1小匙

月桂葉 1片

紅辣椒（去籽）1根

● 作法

1　小洋蔥去皮，紅蘿蔔和西洋芹切成滾刀塊。

2　製作泡菜汁，製作方法與泡四季豆用的泡菜汁製作方法相同。

3　在乾淨的保存容器裡放入步驟1的蔬菜和蒜頭，倒入泡菜汁，讓汁液覆蓋食材。

● 小提醒

放入冰箱保存。醃漬約四到五天即可食用。

若使用密封袋製作，泡菜汁的用量只需一半。把空氣擠壓掉後可以在短時間內醃漬入味，吃起來有沙拉的口感。如果只是醃漬少量的蔬菜，使用這個方法更為方便。

【以上文章節錄自《食物漬》、作者：石原洋子、譯者： 婁愛蓮、出版社：幸福文化提供】

書名／《食物漬》、作者／石原洋子、譯者／婁愛蓮、出版社／幸福文化提供
書名／《食物漬》、作者／石原洋子、譯者／婁愛蓮、出版社／幸福文化提供

日本料理 冰箱 洋蔥

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