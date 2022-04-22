WILDWOOD原木燒烤餐廳春夏菜單上市 全日套餐1880元起

進入暮春立夏，氣候逐漸回暖，位於新光三越台北信義新天地A9館4F的WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳菜單，亦隨節令褪去沉厚冬裝，輕盈多彩的春夏料理即日起繽紛上市。全日套餐1880元+10%起，含生食前菜（四擇一）、湯品（二擇一）、熱前菜（三擇一），原木燒烤主菜（12擇一，含配菜、沾醬）、甜點（當日精選蛋糕或塔派擇一）等五道料理，附咖啡或茶。

擅長結合多國料理特色的米其林星廚林明健，為WILDWOOD的生食前菜、熱前菜、湯和沙拉換上輕盈多彩春裝，冷熱前菜巧妙融合番茄、青梅、金鑽鳳梨的酸香，綴以紫蘇、京水菜苗、粉紅胡椒的草本清香，讓味蕾也翩然起舞；熱前菜中的蛤蜊、天使紅蝦則拌炒異國風味參巴醬、紐澳良香料賦予鹹鮮惹味，呈現多重風味與口感。

「紅甘生魚片、番茄凍、青梅、紫蘇」（420元）將野生紅甘切薄片，取新鮮牛番茄製成澄清番茄汁加入青梅醋、紅紫蘇製成晶瑩剔透果凍，搭配適當比例初榨橄欖油，綴撒本地漬青梅、彩色大根、山葵芥苗與雪裡紅苗，宛若春天繁花盛開般的繽紛色彩，入口酸甜醃漬青梅與番茄更能襯托魚肉甘鮮，爽脆青梅與大根增添口感，爽口開胃。

「酥炸牡蠣、豌豆蛋黃醬、西芹」（580元）以氮氣瓶打出啤酒麵糊輕柔包覆廣島牡蠣，炸至金黃色澤，麵衣輕盈細緻，牡蠣甘鮮肥碩，沾豌豆蛋黃醬酸香解膩，豌豆絲與西芹賦予甜脆清新口感。

「參巴醬炒蛤蜊、檸檬、米餅」（480元）融合咖哩葉、香茅、魚露、辣椒、蒜頭、薑黃粉自製參巴醬，拌炒新鮮蛤蜊，鹹香微辣醬汁融合蛤蜊甘鮮，蛤肉飽滿鮮嫩，擠上檸檬汁更添清新風味，佐自製米餅沾醬汁享用，香脆涮嘴。

在原木燒烤主菜方面，主廚嚴選美澳等國優質牛肉、現流鮮活海鮮、紐西蘭羊排、本地松阪豬、雲林薩索雞，使用Grillworks烤爐以台南龍眼木直火燒烤，除了誘人烙痕與獨特煙燻香氣，更能帶出食材完整濃縮的原味。每款原木燒烤主菜皆可任選配菜、醬汁各一份搭配。

WILDWOOD同時提供牛排控多種選擇。「澳洲菲力牛排8盎司」（1180元）原木燒烤三分熟呈現紅寶石般美麗色澤，表皮焦香肉質軟嫩爽口；「美國德州頂級肋眼菲力8盎司」（1680元） 取自牛第10~13根肋眼心部位，口感紮實又不失柔軟，肉香較菲力更為濃郁；「美國德州頂級肋眼上蓋牛排6盎司」（1980元）為肋眼牛排上蓋精華部位，大理石油脂紋路均勻，肉質滑嫩鮮甜多汁；「美國德州頂級肋眼10盎司」（2080元） 選用美國半穀物半放牧飼育的Prime等級肋眼部位，油脂細密，直火燒烤下呈現豐足肉味與甜美肉汁。

「美國頂級乾式熟成28日帶骨紐約客20盎司」（4880元） 自家恆濕恆溫冰箱乾式熟成28日後更顯濃郁風味與柔軟肉質，經原木炙火燒烤，表面烙上迷人烤痕，口感紮實帶有嚼勁；「美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼25盎司」（4880元） 經柴燒炭烤造就表層焦香、肉質軟嫩多汁，骨邊肉焦脆噴香；「美國頂級乾式熟成28日紅屋牛排35盎司」（5980元）可同時品嚐到菲力的軟嫩細緻與紐約客的紮實嚼勁。「海陸雙重奏」（1680元）一盤盡享澳洲菲力牛排6盎司的柔嫩與大明蝦彈牙鮮美。

即使不吃牛肉，亦有原木燒烤現流海鮮、各式非牛肉品及漢堡供選擇。包括肉質細柔香嫩無腥羶味的「紐西蘭小羔羊排」（1180元）、爽脆鮮嫩的「本地產松阪豬」（880元）、「本地薩索雞腿」（880元）選用雲林飼養的法國SASSO紅標認證機種，經柴火洗禮肉質緊實香甜油脂適中。

「WILDWOOD起司漢堡」（680元）牛奶麵包燒烤後夾入混合翼板、前胸、牛小排三部位自製烤漢堡排，葛瑞爾起司、切達起司，及醃黃瓜、墨西哥辣椒、奶油生菜，融合肉汁香氣、雙重濃郁起司，酸香微辣。「WILDWOOD未來漢堡」（580元） 以豌豆為主要原料添加甜菜根及椰子油製成百分百全植物蛋白質的beyond meat取代牛肉漢堡排，佐特製松露醬汁，口感豐富多汁。

原木燒烤主菜皆以原味呈現，除了搭佐海鹽之外，主廚特別調製六款醬汁可任擇一搭配，增添風味與食趣。融合櫻桃番茄酸甜、薑末辣椒辛香、紅酒醋與檸檬酸香的「番茄櫻桃油醋」，帶有熟悉的亞洲風味，搭佐海鮮十分對味；「是拉差金桔醬」將東南亞是拉差醬的甜辣混搭客家金桔醬酸香而成，搭配海鮮或肉品皆宜；「香料芥末奶油」融合法式芥末、芥末籽、萊姆汁、巴西里、麻油等，濃郁滑順略帶酸嗆。