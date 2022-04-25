動畫x音樂x沉浸式體驗 跨界關心全球暖化！親身體驗環境危機 免費報名中

幾年前，有一隻無食可覓狀似消瘦的北極熊照片，被CNN報導所引用，此畫面震驚了全世界，許多藝術文化創作者紛紛以氣候變遷、環保等議題，欲透過自身的專業與轉譯，使民眾能夠藉藝術作品感受及意識到地球正在面臨的威脅。台灣電影團隊嚴選娛樂，匯聚電影、音樂、動畫及沉浸式體驗等形式與技術，精心打造「Eisbär 碧兒的奇幻旅程」原型概念影片暨沉浸式體驗特展，於5/7(六)-5/8(日)期間，在台北101大樓5樓「双融域AMBI SPACE ONE」打造為期兩天的體驗活動，活動期間完全免費。

期許能夠透過一隻因冰川崩解意外與家人失散的北極熊「碧兒」發生的奇幻冒險故事，以全台首創5G+4K全沉浸展演場域，提供寓教於樂之最適合假日親子活動首選，凡報名參加「填問卷送百夫長旅行箱」之抽獎活動，還有機會獲得百夫長旅行箱！並歡迎給予最直接的回饋，以利電影團隊接續製作正式的VR原創作品「Eisbär」， 立即報名 此兼具教育與科技體驗的饗宴。

在氣候變遷及全球暖化的影響之下，人類與動物之生存有著未知的挑戰。導演 顏卉婕表示：『我一直很想要嘗試用沉浸式體驗的方式來創作，無論是氣侯變遷及新冠病毒肆虐，地球的許多問題仍舊存在，讓我思考是否利用未來內容及VR技術，能夠讓人類親身體驗環境變遷的生物面臨困境之現況，藉由影片能夠在觀眾心裡種下一顆種子，不論大小觀眾，都能開始意識到地球面臨的威脅。

「Eisbär 碧兒的奇幻旅程」以一隻因冰川崩解意外與家人失散的北極熊『碧兒』做為主角，從他的冒險故事裡，埋入更深層的訊息，讓大家去挖掘、討論及深思，如果北極熊被迫離開家園，是不是終有一天，人類也會因為冰川融解，海平面上升淹沒陸地，進而失去自己原先居住的地方呢？』

此原型概念影片，由一群具國際製作能力成員及團隊所組成，包含了製片人鍾政光、洪雨濃及曾任職於皮克斯動畫工作室，製作《靈魂急轉彎》技術美術涂雅玲及《汽車總動員》分鏡設計師Dalton Grant Jr.，結合致力創作數位內容的台灣知名【夢想動畫】一手打造。在音樂及聲音設計由憑藉台灣電影《賽德克·巴萊》獲第48屆台灣電影金馬獎最佳原創電影音樂獎的電影配樂大師何國杰老師及新加坡《瘋狂百萬富豪》音效設計工作室Yellow Box Studios，打造片中的主題音樂及音效，除了視覺張力外，透過音樂之響宴，將觀點更進一步地驅使觀影者更能身入其境，同時為碧兒Eisbar創建專屬聲音，來表達他從快樂到悲傷、從希望到痛苦的情感之旅。

本次動畫主題引發了許多台灣品牌的支持，如向來重視環保的《生活飲料》、長期關注從產品內容物開發設計到選用包材是否具環保及回收等細節，以實際的行動支持環境保護運動。手工「愛餡」蛋捲第一品牌《海邊走走》也將產品與環保袋結合，期能便利、落實消費者的環保生活，與擁有環境保護的意念的旅行箱品牌《百夫長Centurion》，重新構思行李箱材質與重量，期能間接減少產生的碳排放量。