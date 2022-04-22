居家抗疫要有質感！無印良品打出滿千送百　收納品正夯

近期台灣疫情再起，不少人減少出門，增加在家的時間，來對抗疫情。而在家裡，更要有質感，因此不少人為居家重新整理收納，MUJI無印良品慶祝18周年，即日起至5月8日於門市單筆消費滿1千元，送100元商品抵用券，讓大家可以節省荷包，為居家打造出舒適的環境。

無印良品的滿千送百活動中，最適合購買大型收納家具，首推薦SUS層架系列，將SUS層架當成衣櫃、收納櫃、書桌等，能夠一物多用，今年新推出SUS橡木收納箱，可選擇掀蓋或玻璃拉門，讓收納也能增添風景。