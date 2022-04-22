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居家抗疫要有質感！無印良品打出滿千送百 收納品正夯
近期台灣疫情再起，不少人減少出門，增加在家的時間，來對抗疫情。而在家裡，更要有質感，因此不少人為居家重新整理收納，MUJI無印良品慶祝18周年，即日起至5月8日於門市單筆消費滿1千元，送100元商品抵用券，讓大家可以節省荷包，為居家打造出舒適的環境。
無印良品的滿千送百活動中，最適合購買大型收納家具，首推薦SUS層架系列，將SUS層架當成衣櫃、收納櫃、書桌等，能夠一物多用，今年新推出SUS橡木收納箱，可選擇掀蓋或玻璃拉門，讓收納也能增添風景。
另外最多人喜愛的PP盒，更可以善加利用垂直空間，且因為採用統一吋法設計，可以組合堆疊，也能容易搬運，適合會需要搬家的租屋族；清掃用具上，則可以買「一對多掃除用品系列」，可選擇鋁製伸縮桿或輕量短桿，在購買可更換、體積輕巧的掃除用品等，讓家裡隨時都能清潔，保持最佳狀態。
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