「皮卡丘卡牌造型玩偶」快收！7-ELEVEN推多款萌系小物
喜歡收集可愛小物又有新貨可以買！7-ELEVEN獨家推出日本寶可夢中心限定「寶可夢皮卡丘卡牌造型玩偶」及「寶可夢皮卡丘造型吊飾」，同時攜手櫻桃小丸子、迪士尼、Hello Kitty、BT21等肖像推出多款萌系居家小物。全店集點則與英國「Royal Doulton皇家道爾頓餐具」、日本時尚美型「TWINBIRD小家電」合作，祭出最低2折起的超值加購優惠。
7-ELEVEN門市ibon預購即日起獨家販售日本寶可夢中心限定「寶可夢皮卡丘卡牌造型玩偶」及「寶可夢皮卡丘造型吊飾」，卡牌造型玩偶可依玩家個人喜好抽換放置不同卡牌，售價780元；造型吊飾具鑰匙圈設計，可隨身攜帶十萬伏特皮卡丘，售價530元。4月22日起更推出全新寶可夢集換式卡牌擴充包與冰伊布及葉伊布VATAR卡組，穿戴對戰絕對風靡全場，於限定7-ELEVEN門市實體販售。同步再推「寶可夢迷你植栽組」，共有皮卡丘、木木梟、伊布、小火龍等4款造型，可擺放辦公桌、居家等生活空間，每款售價299元，限定3000家門市實體販售。
隨著在家時間變長，生活療癒小物不可少，7-ELEVEN限量推出櫻桃小丸子日常周邊，包括飲料袋、浴巾、自動傘、電子體重計、床包組、舒眠被、被套等夢幻實用逸品，為生活增添儀式感。
BT21綠色星球系列森林派對圖素周邊商品登場，推出不織布裝飾貼紙、野餐墊、杯墊組、陶瓷湯杯湯蓋組、陶瓷隨行杯、摺疊傘、毛巾夾等，於ibon搶先預購。
2022年全新設計的「迪士尼雨衣系列9吋玩偶」，共有米奇、維尼、奇奇蒂蒂、小飛象、毛怪、熊抱哥、唐老鴨等8款，每款售價499元，限定7-ELEVEN門市實體販售。
4月27日限定7-ELEVEN 3,000家門市實體販售的Hello Kitty愛地球系列則有輕食杯（附摺疊湯匙）、保溫保冷袋、環保餐盒（附筷子、湯匙）、隨身噴瓶等。
此外，7-ELEVEN推出英國皇室首選「Royal Doulton皇家道爾頓餐具」、日本時尚美型「TWINBIRD小家電」集點活動，「Royal Doulton皇家道爾頓餐具」本次限量推出1815典藏系列，4月22日下午3點起集點加價不用1,500元即可將高質感精緻餐具組整套購入（原價約8,000元，約市價1.7折）， 為餐桌增添繽紛色彩。「限量碗盤四件組」集滿6點加價399元；「限量咖啡杯四件組」集滿6點加價359元；「限量15cm餐碗」集滿6點加價129元；「限量和風長方盤兩件組」集滿6點加價299元；「限量和風方盤兩件組」集滿6點加價249元。
「TWINBIRD小家電」則祭出馬卡龍色「限量TWINBIRD美型掛燙機」，共3色，4月22日下午3點起集滿6點加價999元可入手一款（市價2,280元，約4.4折）；「限量TWINBIRD烘鞋乾燥機」共有台灣限定色甜心桃、人氣棕等兩款， 4月22日下午3點起集滿6點加價899元可入手一款（市價1,780元，約5折）。
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