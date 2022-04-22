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鸚鵡綠、亮粉紅 BV、Balenciaga新企劃空間配色超搶眼

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
圖／Bottega Veneta、Balenciaga提供
圖／Bottega Veneta、Balenciaga提供

在社群時代依舊持續堅持推出許多具備品牌特色線下活動的Bottega Veneta（簡稱BV），近日又打造了一個新企劃「The Square」，首站選在杜拜，並以BV標誌性的鸚鵡綠色作為活動場域主體色調，展現充滿品牌特色的空間之美。

「The Square」是一座彼此交流的場域，靈感源自於阿拉伯語中象徵聚會與團聚的「majlis」一詞。空間由黎巴嫩建築師Carl Gerges所設計，提供包含了電影放映、音樂表演、說書、詩歌與美饌等文化交流活動，日前連三日在杜拜舉行，參與者包括Carl Gerges、葉門-東非視覺傳達者Shaima Al Tamimi，蘇丹-英國口語詩人Asma Al Badawi，加拿大詩人與作曲家Mustafa the Poet、黎巴嫩歌手，作曲家與編曲者Samer Doumet。繼杜拜之後，「The Square」也即將在日本、舊金山、上海及聖保羅陸續揭幕。

另一方面，Balenciaga為了宣傳Le Cagole系列單品，4月起也在全球多個城市推出Le Cagole系列的期間限定店。其中倫敦Mount Street店鋪設計延續了該系列的獨特風格，整體空間由亮粉紅色的人造皮草裝飾。從陳列架、展示櫃、地板、座椅，到放置在開放式展示亭中的衣架，都被粉紅色人造皮草覆蓋，像是一個甜美奇幻空間，充滿想像力。

Bottega Veneta近日打造了一個新企劃「The Square」，首站選在杜拜，並以BV標誌性的鸚鵡綠色作為活動場域主體色調，展現充滿品牌特色的空間之美。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta近日打造了一個新企劃「The Square」，首站選在杜拜，並以BV標誌性的鸚鵡綠色作為活動場域主體色調，展現充滿品牌特色的空間之美。圖／Bottega Veneta提供
The Square Dubai空間由黎巴嫩建築師Carl Gerges所設計。圖／Bottega Veneta提供
The Square Dubai空間由黎巴嫩建築師Carl Gerges所設計。圖／Bottega Veneta提供
Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店，整體空間由亮粉紅色的人造皮草裝飾。圖／Balenciaga提供
Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店，整體空間由亮粉紅色的人造皮草裝飾。圖／Balenciaga提供
Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店。圖／Balenciaga提供
Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店。圖／Balenciaga提供
Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店。圖／Balenciaga提供
Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店。圖／Balenciaga提供
Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店，整體空間由亮粉紅色的人造皮草裝飾。圖／Balenciaga提供
Balenciaga倫敦Le Cagole系列期間限定店，整體空間由亮粉紅色的人造皮草裝飾。圖／Balenciaga提供

杜拜 詩人 黎巴嫩

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