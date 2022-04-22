三星「回收舊手機．全星為地球」活動加碼！限時抽電視

全球敲響氣候變遷警鐘，守護地球刻不容緩，三星電子積極推動一系列永續措施，並邀集民眾共同響應。台灣三星自去年10月起舉辦「回收舊手機．全星為地球」活動，吸引眾多熱血之士投身環保行列；為鼓勵更多民眾共襄盛舉，台灣三星於今天（4月22日）世界地球日宣布再推出「期間限定QLED量子電視抽獎活動」，5月1日至6月5日限定期間內於全台指定三星智慧館及三星維修服務中心回收不限品牌之廢棄手機，並於現場加入「台灣三星電子」LINE官方帳號（ID：@samsungtaiwan），輸入「回收手機」完成登錄流程，即可獲得抽獎機會，台灣三星將針對符合上述活動資格者，加碼抽出新款QLED量子電視一台。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示：「三星致力將環境永續的經營理念，植入企業營運的每個環節；更以永續發展為品牌創新的核心，藉持續打造創新解決方案，加速實現永續發展目標。自2009年至今，三星於全球共回收逾500萬公噸的電子廢棄物。而三星位於美國、歐洲和大陸的所有工廠，亦已全數使用再生能源。此次，盼能透過『回收舊手機．全星為地球』活動，集結眾人之力，與三星共同成為實踐永續未來的一份子。」

三星將永續發展精神融入旗下各項產品。針對行動裝置，三星去年正式公布行動裝置永續發展願景「Galaxy for the Planet」，旨在於2025年前，以達成減少環境足跡、減少產品從製造到廢棄的資源消耗為目標。其中，三星成功研發能有效運用廢棄漁網的Galaxy技術，將其運用於今年上市的Samsung Galaxy S22旗艦系列主托座及S Pen內罩等重要元件；預期至2022年底，三星對回收海洋廢棄物材質的再利用，將可阻止超過50噸廢棄漁網沉入海底。

除了行動裝置，三星電視產品陣容也以環境永續理念打造。三星逐步將旗下電視產品改以新型環保包裝，透過圓點矩陣設計並減少油墨印刷，更提供別出心裁的改造指引，用戶可將包材再造為書架、貓屋等家飾品，創意賦予廢棄紙箱嶄新生命。