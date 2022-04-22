《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》7/22起國家歌劇院上線

一直以來堅持用影像說故事的電影導演李崗，在2019年首次監製《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》舞台劇，首演後觀眾好評不斷、引起熱烈回響。無奈疫情影響，本劇兩度經歷啟售後需喊停的困境。也讓劇迷一再錯過觀賞的機會。儘管藝文之路艱辛，製作團隊仍調整步伐重新再出發。7/22~8/7在國家歌劇院、國家戲劇院、臺南文化中心為觀眾重現大時代下的精彩故事。

《時光の手箱》改編自作家一青妙的原著《我的箱子》和《日本媽媽的臺菜物語》，在母親去世後，一青妙發現父親留下的手箱，看著裡面的照片、日記，回憶著記憶中的父親，拼湊時代裡的生命悲歡。2022舞台劇巡演除了金獎陣容原班人馬大久保麻梨子、楊烈、一青妙、王榆丹、米七偶等人，今年更加入實力派演員方文琳、蔭山征彥，為劇增添日系氣息。而在《茶金》一劇飾演茶農的陳家逵，此次也在時光飾演紀錄片導演，在重量級演員的加持下，《時光の手箱》將再次登台。

為重現劇中復古風格，在隱身巷弄的日式住宅中，特別安排男主角─蔭山征彥與女主角─大久保麻里子，呈現劇裡顏惠民遇見一青和枝的浪漫關係，現場超高度還原昭和時期銀座咖啡廳，展現老派約會的相戀過程。透過這場藝文茶會（因疫情改非公開活動），讓觀眾跟著劇情穿越時空，復刻一場古典情調的愛情故事。

本劇監製李崗秉持用真誠的心來完成這部作品，除了用心考證，他對角色的人物設定也有獨特的見解，他將電影概念導入這齣戲，與金鐘獎最佳編劇得主詹傑編劇、廖若涵導演、蘇洋徵執行導演、演員來回打磨，完成一部結構精準、角色間衝突明確的精彩故事。過去曾以紀錄片《阿罩霧風雲》述說五大家族霧峰林家與臺灣史的李崗，認為此次以舞台劇講述基隆顏家的故事，更能跳脫劇情片與紀錄片的框架，打造出劇情流暢、張力十足且雅俗共賞的一部作品。

此次演出感謝各企業單位的支持，特別是富邦金控深耕臺灣逾六十年，致力倡議「藝術生活化，生活藝術化」，積極推廣藝文活動在地普及，期許成為臺灣文創發展的推手及堅強後盾。另外頂新和德文教基金會、北投文物館也大力相助，為演員拍攝劇照等活動提供場景（文房、北投文物館）。Amo阿默蛋糕近年來不斷將藝術帶入企業文化中，期望透過此次贊助票券與茶點，一同推廣文化教育，支持台灣在地表演藝術。最後感謝臺南市文化局共同合辦《時光の手箱》臺南場，為劇組注入在地資源。像是可成科技、財團法人可成教育基金會就特別規劃企業專場，共同推動表演藝術向前的量能。因各界不遺餘力的幫忙，本劇才能持續成長發光、重返劇院。

《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》7月22日～24日將於臺中國家歌劇院演出，7月29日～31日至臺北國家戲劇院演出，巡演最終站則於8月5日～7日在臺南文化中心演藝廳登台。

售票連結(4/25中午12點上線)