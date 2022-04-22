那些你很熟悉的劇場C位 LINE TV 數位劇場也看得到

台灣劇場演員人才輩出，像是素有劇場女神之稱的謝盈萱，近幾年在影視的演出相當亮眼、演技備受好評。而你是否曾在舞台劇演出的時候，發現許多熟面孔、卻又一時想不起來呢？今天要來介紹的是劇場界實力派演員與他們的經典作品。

台大正妹學霸「陳品伶」，唱作俱佳的功力圈粉無數

陳品伶之前因爲替國產遊戲《還願》女主角鞏莉芳擔任配音備受矚目，而《焢肉遇見你》則是讓外界真正看到她演、唱俱佳的堅強實力，這部由C MUSICAL藝術總監張芯慈為女主角陳品伶量身打造劇本、詞曲的作品，劇情描述33歲離婚專門女律師的追婚之旅，不僅以此劇獲得2018年韓國大邱國際音樂劇節「最佳女主角」提名，連續四年的海內外巡演，也讓她「圈」了不少粉絲。張芯慈提到，當初就是看中陳品伶能夠詮釋多元曲風，以及「演什麼像什麼」的舞台魅力，而這麼多年演出下來，她的表現也都每每令人耳目一新。

在LINE TV數位劇場上架的《焢肉遇見你》，是C MUSICAL與「聯合數位文創」合作、採用電影規格攝製影像版本，並以受眾體驗為出發點，透過多角度的流暢運鏡和精緻的畫面設計，期盼帶給螢幕前觀眾原汁原味的「焢肉」饗宴。而陳品伶近期也在台北信義區PLAYground南村劇場駐演的經典外百老匯音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》（簡稱《LPC》）演出中，想要近距離一睹陳品伶的唱功，千萬別錯過了。

《小兒子》吳定謙。圖／故事工廠提供

星二代「吳定謙」跟隨導演老爸的腳步，踏入表演世界、體驗劇場人生

一開始多數人會用「吳念真的兒子」來稱呼他，但吳定謙踏入劇場界多年後，透過一次次演出與創作後，走出屬於自己的獨特風格，也慢慢更能體會到父親內心。同時是綠光劇場的助理導演，也是資深演員的他，演出作品相當豐富，包括《人間條件》、故事工廠的《一夜新娘》、《小兒子》、《莊子兵法》等，都有吳定謙的身影。

「父子是蠻奇妙的生命關係，他們有時很相像，卻也因這樣的相似，故意保持一些距離。」故事工廠改編小說家駱以軍的散文作品《小兒子》，劇裡的父子兩角，最早也曾考慮過直接由吳念真、吳定謙聯手演出，不過這個構想被吳定謙打破，他開玩笑吐槽擅長導戲的父親，其實是個不及格演員，而現在晉升為人父的吳定謙，相信對於「父與子」課題，又多了新的體悟。

《莊子兵法》劉亮佐。圖／故事工廠提供

江湖人稱斗哥「劉亮佐」，編、導、演三棲，演什麼像什麼

演藝生涯已累積超過三十多年歷練的劉亮佐，不僅編、導、演三棲，同時也跨足劇場、電視、電影領域，曾參與過無數經典作品，如表演工作坊《暗戀桃花源》、楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》，蔡岳勳導演名作《名揚四海》與《白色巨塔》等等。在故事工廠的《莊子兵法》，則是挑戰陰謀且心機重的反派，讓觀眾恨得牙癢癢，卻又要喜歡他的角色。

近年來，斗哥提攜後進不遺餘力，創辦兩岸劇本創投平台「筋斗云創劇本創投平台」，更在去年接任海洋科大演藝系的系主任。在一次研習營當中，他以過來人的經驗和學生說：「劇場從業人員有70%的人，達不到最低薪資，留下來的他們，都是靠夢想苦撐下去。」雖然很震撼，但也是劇場人的真實寫照。

劇場小王子「林東緒」，最稱職的綠葉演員散播歡樂

你可能曾經在多部舞台劇裡頭，都看見過他的身影、聽過他的聲音，只是一時未能叫出名字來。他是屏風表演班創團藝術總監李國修老師的子弟兵——林東緒，戲路極廣的他，曾經演出過《莊子兵法》壞壞的富二代、《明晚空中見》暖男電台DJ、《男言之隱》樂器行老闆、《再見歌廳秀》地方里長等眾多角色，劇場小王子的稱號名不虛傳！