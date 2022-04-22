找回妳的自信與美麗！ 雙北10大網友熱議女性友善健身房一次看

你知道雙北有女性友善健身房嗎？

妳也喜歡健身運動嗎？隨著近日本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心在19日宣布22日起進出健身房需要完整接種3劑疫苗，也掀起網友討論聲浪。

對於許多人來說，健身房的好處不僅可以使用各式各樣的健身器材，還能避免室外刮風下雨的風險，並根據個人喜好選擇自由鍛煉、一對一教學或是團體課程。

相比以往「不吃飯減肥法」，越來越多女性開始注重身體健康，用正確的觀念增肌減脂和雕塑體態，讓女生運動的風氣也跟著蔚為盛行。

妳想知道雙北有哪些女性友善的健身房嗎？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看10大網友熱議雙北女性友善健身房，讓妳盡情揮灑汗水也能瘦得健康！

image source:示意圖／pexels



No.10 多加運動美體 Dorcas Fitness

「多加運動美體」的創辦人是育有三寶的媽媽「伊林」，在5年內連續剖腹產3次，加上開刀造成肌肉筋膜被破壞，讓伊林因駝背、圓肩、骨盆歪斜導致手腳活動受限，後來透過一對一私人訓練課程，從「什麼都不會」到「自己當教練」，希望藉由創辦健身房，幫助女孩們找回美麗與自信。

在這裡擁有全台專屬女性的「一對一包廂」，面對後疫情時代許多人開始注重自身身體健康，多加運動美體提供獨立空間，避免擁擠與吵雜的環境，以客製化教學代替快速有效的減肥方式，搭配健康管理師等運動保健諮詢，針對產婦、孕婦、特殊族群也會額外給予專業指導。

臉書：多加運動美體 Dorcas Fitness

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No.9 KLINE TPE

設備細節獨具巧思，以「開心運動」為理念所創辦的「KLINE TPE」就隱身於台北捷運東門站的辦公大樓內，據創辦人受訪時所述，當初想要創立健身房的念頭，就是想和好姐妹可以在寬敞、沒有汗水和器具混雜交織的氣味裡好好放鬆運動～

為了讓會員有私密健身的空間，KLINE自2016年創辦起就曾限定每個時段僅開放3位會員使用，除了提供一對一專業課程，裝潢設計也主打女性喜歡的時髦風格，讓每個來到KLINE的人可以享受運動，更為女孩們提供歐美質感保養、清潔品、衛生棉等貼心小物，就連《華燈初上》的「Hana」劉品言也很喜歡來這裡運動呢！

臉書：KLINE TPE

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No.8 her fitness她的專屬健身空間

下定決心運動又想要擁有女性單獨使用空間嗎？不妨可以來「Her Fitness她的專屬健身空間」健身！這裡採獨有個人運動包廂，對於想要帶小孩、帶寵物一起上課的媽媽、小姐們來說超級友善～健身房設計採居家明亮風格，讓妳來運動就像回到家一樣舒服自在！

Her Fitness她的專屬健身空間也打造全女教練團隊，「唯有女生才了解女生」、「有健康的身體才能有漂亮的身材」，考量女性在身體構造上和男性有所差異，將生理週期、生活型態、心理問卷、產後骨盆底肌等測驗納入評估中，設計出專屬每個人獨一無二的健身計畫。

臉書：her fitness她的專屬健身空間

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No.7 健身工廠 Fitness Factory

你知道健身工廠也有「女性運動專區」嗎？考量許多女性到有男性的環境健身容易感到不自在，健身工廠在台北信義廠、長春廠增設「女性運動專區」，提供女孩們友善專業的訓練器材，在沒有男會員與男教練的空間放鬆健身！

像是健身工廠信義廠位於4樓的女性專區擁有大片落地窗，女會員們可以看著窗外的美景在跑步機上愜意運動，另外也有半隱密的私人空間，讓會員不必在意他人眼光放膽學習，2021年開幕的長春廠也同樣設有女性運動專區，以粉色系主打風格，讓妳下班後搭捷運到南京復興，就能享受愉快的運動時光。

臉書：健身工廠 Fitness Factory

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No.6 Eros Fitness艾瑞斯健身工作室

Eros Fitness艾瑞斯健身工作室在取名時使用「EROS」希臘愛神之意解釋對個人的愛，希望大家健身不只是為了改變體態、維持身體健康，更重要的是能夠帶來生活上的轉變、增加自信心，從外在到內在都能看見自己的不一樣，讓運動成為日常生活的習慣。



Eros Fitness復興店推廣女性友善健身環境，提供肌力團課、空中瑜伽、芭蕾雕塑、皮拉提斯等課程，對於女性常有的迷思也會一一破解分享，例如很多女孩都會好奇「生理期能不能做運動」，其實只要在身體狀況允許下，中低強度的慢跑、瑜伽反而能有效促進血液循環、緩解經期疼痛。

臉書：Eros Fitness復興店

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No.5 Dream Fitness夢想健身

你嘗試過各種減重方法卻仍然毫無改變嗎？不妨來Dream Fitness夢想健身試試吧！他們認為「運動不只能改變身材，還能矯正體態、改善身體緊繃與不適」，因此長期以來不斷研究女性最為合適的訓練計畫，專注女性體態雕塑，為妳積極打造不易復胖的健康體質！

來到這裡專屬營養師會依照每位女孩的目標和個人體質訂定三餐飲食指導，藉此學員們也能學習營養知識，透過LINE與營養師即時討論，不論是外食族或是喜歡聚餐的美眉們都能放心享用美食～

臉書：Dream Fitness夢想健身

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No.4 好力女性健身房

「有力量的妳最美！」好力女性健身房從女性的角度出發，將肌力與體能的理念推廣給所有女性，強調「身體強壯不是只有運動員的權利」，透過後天的肌力訓練也能提升肌肉、骨質結構與神經系統功能，避免退化失能、逆轉身體老化過程。

好力女性健身房也提供雪橇架、專用舉重台、飛輪等自由重量與心肺器材，還有農夫走路槓、戰繩等設備，滿足每個人不同需求，除了一對一教練課、一對二教練課與交流團課外，也有適合長輩的肌力訓練課程，從年輕到老都能和好力一起建構自己的女子力！

臉書：好力女性健身房

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No.3 Jack In The Gym傑克在健身

以女性為主的精品健身工作室「傑克在健身」主打包廂式教學與高級裝潢，針對每位會員減脂、產後瘦身、體態雕塑、增肌等不同需求給予客製化方案，專業一對一教練課程與飲食菜單設計，讓運動對女孩們不再遙不可及，勇敢正視自己的身材體態～

來到這裡每位專業教練都會對妳進行完整體態分析檢測，根據妳的身體組成提供合適的飲食及訓練菜單，寬敞明亮的健身空間、多樣化的健身器具，最後再搭配教練指導，讓妳在最隱私的環境裡讓自己變美變好，用運動和身體的體脂肪說Bye Bye～

臉書：Jack In The Gym傑克在健身

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No.2 好時光女生運動樂園

好時光女生運動樂園打造「女子」專屬的美好運動時光！這裡從運動課程、運動活動到運動服飾都一手包辦，來到這裡能夠體驗TRX懸吊訓練、結合芭蕾、皮拉提斯與流行音樂的「Barre」、皮拉提斯與瑜伽融合的「Piyo」等，既有挑戰性又能運動瘦身！

好時光也曾舉辦專屬女孩的運動同樂會，例如2013年曾舉辦首場籃賽球、組成女生限定慢跑團，在2014年的「北一綠跑」讓4,000名北一女畢業生在仁愛路上跑完5公里路程，藉由同樂會的形式，從中找回在高中時期的快樂回憶。

臉書：好時光女生運動樂園

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No.1 Curves可爾姿女性30分鐘環狀運動

可爾姿的創辦人Gary Heavin因為長期看著母親飽受病痛折磨，讓她萌生了想要守護女性健康的堅定意志，於是在1992年到美國德州哈靈根市（Harlingen, Texas）設立第一間Curves分店，協助每位女孩養成規律運動，營造健康快樂的生活型態。

在可爾姿提供的運動場域裡，女孩們都能享受舒適單純的環境空間、安全有效的環狀運動、溫暖貼心的服務模式，鼓勵所有女性只要花費短短30分鐘，就能幫自己找回健康與自信，甚至透過與勵馨基金會合作，秉持「照顧每一個女人」的初衷，帶給更多人幫助與溫暖。

臉書：Curves可爾姿女性30分鐘環狀運動

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月19日至2022年04月18日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『雙北女性友善健身房』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」