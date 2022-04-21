給失依兒少一個家 「蒲公英寶寶助養」起跑

忠義基金會2022年度「蒲公英寶寶助養計畫」開跑！號召民眾定期定額助養，支持失依兒安置教養，保障孩子在家園中能身心健全發展，計畫所得將支應孩子生活、教育及醫療所需，同時在彌補孩子家庭缺位時成為孩子的「家」，更期待能透過國內外收出養媒合服務，重新找到家。

身為四寶媽的演員白家綺，今出席記者會，以幼年受助經驗，呼籲人人都可以成為他人「生命中的天使」。忠義基金會副執行長謝小琪指出，忠義基金會長期服務0到18歲的失依兒少，以去機構化家庭安置教養，陪伴超過7500位弱勢兒童或少年長大成人，已幫助600位以上的孩子遇見願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭，今年度的蒲公寶寶英助養計畫主題為「最家相遇」，象徵只要心中有愛，人人都可以成為失依兒一輩子的家人。

為回應廣大親子族群的熱情支持，謝小琪說，今年度公益T恤新增長袖大學T，選用「不彷黃」、「無憂綠」、「愛告白」三色，要讓穿上的大小朋友都能不畏疫情，勇敢表達對社會的關懷;白家綺則在現場彩繪特別版公益T恤，提供透過忠義臉書串聯分享助養計畫的朋友們抽獎。

「2022 Double Love」T恤即日起於忠義基金會官網開放認購，活動資訊可上網查詢。