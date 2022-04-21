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響應世界地球日！香緹卡鑽石乳霜直接送、還幫妳種樹
4月22日就是世界地球日，向來重視環保議題的美妝品牌香緹卡，特別在4月22日推出多樣化的活動，當天只要在實體專櫃消費，就送價值4,080元的鑽石級乳霜升級版15ml，全台限量500瓶，若是購買鑽石級或極緻純金系列任一組合或單品，可加入香緹卡與世界保育組織ONE TREE PLANTED的造林活動，將會以個人名字在亞馬遜雨林或是非洲肯亞種下小樹苗，還會提供種植證明。
香緹卡一直以科技來愛護地球，包括研究配方，並能將植物狀態在實驗室複製培養，也能減少植物栽種面積等，其中鑽石級或極緻純金系列系列，更是貫徹此理念，購買6瓶50ml含有一種植物幹細胞活性成分的乳霜類產品，可減少一噸的用水量，也因此在4月22日推出消費送鑽石級乳霜，讓更多人能夠體驗。
另外鑽石精萃氣墊粉餅也是慈善系列產品，只要售出一顆粉餅，就會捐贈一瓶奶粉餵養獲救的孤兒小象，至今已經捐出超過35,000瓶，幫助小象能夠安心長大。
香緹卡更是關心各種動物保育，也希望提昇大家對於瀕危物種的關注，如與蘇揚老虎與花豹保育組織的合作，協助15名保育工作者於印度進行保育工作；與帝王斑蝶救援基金會的合作，在墨西哥的米卻肯州帝王斑蝶保護區完成53英畝以上的重新造林；與狄基伍德信託基金會在非洲拯救87隻穿山甲。
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