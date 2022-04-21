復刻兒時記憶！純鈦珠寶先驅AKACHEN再現擬真花藝
選在春季最後一個節氣「榖雨」剛過，台灣珠寶藝術家AKACHEN陳智權發表了最新作品，「木槿花」與「玫瑰花」系列。並藉由模特兒來演繹，展現了珠寶的靈動與獨特色彩魅力。
陳智權先生表示，木槿花是他的童年記憶的一部分，但花期短，因此被稱為「一日槿」，想藉由永恆的珠寶創作，來保留這短暫美麗的片刻。而玫瑰則是過去常送給太太的禮物，同樣有著美好的過去記憶。「不過，並不會因為常見，所以比較好處理，如果只是做出形狀，而沒有把特色呈現，就不會讓人知道這是什麼花！」陳智權先生這麼告訴我們。因此，他舉例木槿花前後研發跟創作的時間就花了四年。
其中最困難的部分就是如何表現出，花朵的肌理、色彩。陳智權說「為了表現出層次，但純鈦的硬度高，市面上找不到適合的工具，所以還要自行開發鑽頭」。顏色更是有別於過往的作品，不斷嘗試而來，突破了陽極電鍍限制，形成特殊的漸層以及鮮活色彩。
在2020年，陳智權先生跟我們分享了，英國V&A博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）購藏AKACHEN 的好消息。在經過兩年後，仍維持初心，以「打造有靈魂」的珠寶為己任，因此每年的產量都十分有限。而此次的新珠寶作品，除了依舊是師法自然之外，更考究了建築在不同時間呈現的光影變化，讓陳智權發現這跟寶石的折射率，有著相似的效果，於是把這種對比，反映在新的作品裡，讓珠寶成為可配戴於身上的微型雕塑。
而且此次發表會，為了呼應AKACHEN設計總監陳智權先生所說，同時結合江南庭園曲徑幽情的氛圍，還將珠寶美學延伸至空間。並且透過「減法」的創作，將純鈦金屬與寶石結合，除了相互輝映之外，還呈現了藝術珠寶的宇宙觀。
純鈦金屬製作過程中只要出現些微瑕疵，就必須重來，因此難度高、挑戰多，無論鑲工、拋光以及鑄造的過程，耗費的時間與氣力，都比傳統貴金屬高出許多倍，這也是為何目前AKACHEN能穩居純鈦藝術珠寶領導地位，而且是V&A博物館所收藏的首個台灣珠寶品牌。
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