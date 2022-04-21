聲寶寵愛媽媽 推夢幻粉色系家電

母親節就是要讓媽媽美美的，送上最夢幻的粉色系家電寵愛媽媽最貼心！聲寶推出一系列外型夢幻兼具實用功能的清潔、廚房家電，幫媽媽省下勞務時間與力氣；天氣漸漸變熱，更要透過智慧抗菌空調搭配電風扇省電又安心。疫情時期送禮送健康，平安健康就是最好的母親節禮物。

星愛情洗衣機 智慧低噪設計貼心

洗衣是媽媽最大的勞務來源之一，聲寶星愛情洗衣機採SPA加壓水瀑強勁噴淋，每秒產生85萬顆氣泡生成的強勁震波，能溶解洗劑同時深入纖維深層除垢，用少量的水就能除盡頑垢不留洗劑，達到不浪費、不殘留的洗淨效果；此外，脫水時會釋放PICO PURE+水離子，經法國TEXCELL實驗室證實能有效抑制新冠病毒達99%，除菌、防霉、脫臭一次到位。此外，還有8大貼心設計，包括高度降低、縮短上蓋減少力矩，拿取衣物、開蓋都更省力，還有緩降玻璃上蓋不夾手設計；AIE智慧洗衣、低噪音設計，夜間洗也不怕吵到鄰居；另外還有冷風風乾、便利照明燈4至24小時預約洗衣等功能都超級貼心。

星美滿冰箱 大容量搭載抗菌科技

有鑑於媽媽對大容量冰箱的需求，聲寶星美滿冰箱搭載「Nano-Ti極光鈦」抗菌科技，經美國FDA認可、MICROBAC實驗室檢測，能有效抑制新冠病毒達99.9%。此外，導入日本VIP真空斷熱材，超薄壁大容量，採買一周食材不用怕。更貼心規畫37公升的-3℃微凍保鮮室，魚肉生鮮擺好擺滿，不只7天保鮮，魚肉生鮮取出後不結凍超好切，想切火鍋肉片、生魚片統統沒問題。

最後，智慧美型的小家電讓媽媽料理更輕鬆，聲寶打造復古造型平台式微波爐，粉色系超搶眼，內部空間更寬闊，還有5段火力調整、解凍功能操作簡易。另外，近期超夯的氣炸烤箱堪稱「全功能料理之王」，兼具氣炸、吐司、烘焙、上火炙燒、旋風烘烤、果乾、解凍、發酵、保溫，一機抵多機，更適合送給萬能媽媽。以上家電都連續獲得信譽品牌金獎肯定。

抑菌節能扇 可阻隔粉塵又低耗電

天氣漸漸變熱，電風扇可說是家家戶戶的必備良品，但傳統式電風扇須蹲下來按按鈕，體貼熟齡媽媽更需要超貼心遙控器設計，聲寶DC抑菌節能扇採「全機能飛梭遙控器設計」、「我的最愛」功能操作超便利；同時，抑菌濾網能有效過濾空氣中的細菌，經SGS實驗測試抑菌高達99%以上，並可阻隔粉塵、毛髮、棉絮等異物，專利7+7扇葉、全新導流前網，能源效率超越國家標準40%以上，不只風量加大、靜音，3.5W的低耗電、每月不到1度電。