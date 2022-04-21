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反帝國啤酒開桶來挺「烏」！你捐款、臺虎精釀免費招待
今晚下班打算去哪喝一杯？其實享受生活也可以跟實踐自我理念產生交集。隨著俄羅斯入侵烏克蘭的戰火持續延燒，全世界各方也持續投入資源、表達主張、對抗霸權。臺虎精釀旗下四間分店於今日4月21日（四）一同「開桶」特別釀造的反帝國司陶特（Anti-Imperial Stout），透過募款活動、聲援烏克蘭。
這款酒精濃度9%的啤酒帶有：咖啡、焦糖、黑巧克力與莓果的風味，除了帶有咖啡、焦糖、黑巧克力等風為基底，釀造中並加入了烏克蘭料理中的經典元素「甜菜根」、辛香料，帶出深邃的大地氣息。
今晚臺虎精釀旗下四間分店：包含台北信義區的啜飲室Landmark、台北大安區的啜飲室大安、西門町的Driftwood、台中市西區的啜飲室臺中都將一同推出這款反帝國司陶特（Anti-Imperial Stout）啤酒，今日晚上（4月21日）只要出示捐款給烏克蘭紅字十字會（ICRC Ukraine）的證明，不限金額，臺虎精釀便將招待這款反帝國司陶特（Anti-Imperial Stout）啤酒。
即便戰火持續的大疫時代，享受生活不必和罪惡感劃上等號，或就從手中一杯啤酒開始，表達也實踐自我主張。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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