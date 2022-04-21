31年Macallan原酒問世 THE MUNROS 1990單瓶29.8萬元

近年國內威士忌老饕或是玩家，為了追尋更多的品飲與收藏樂趣，不少人開始逐漸將目標轉往Independent Bottler（IB），找尋更多樣化的單桶原酒，來自蘇格蘭獨立裝瓶廠The Glasgow Whisky Company旗下的THE MUNROS莫麗斯單一麥芽單桶系列，就是其中之一。其中年份高達31年、酒液來自Macallan酒廠的限量威士忌原酒——THE MUNROS 1990，每瓶要價29.8萬，在台正式上市後仍讓眾多威士忌收藏家爭相入手。

去年底推出的31年Macallan單一麥芽蘇格蘭威士忌原酒，在1990年蒸餾入桶後，2021年底正式裝瓶，歷經長達31年漫漫時光緩慢且沉靜的累積深沉風味，由雪莉桶注入的深琥珀奢華光澤，突顯原汁原色的簡約意象，裝瓶總數僅有227瓶，堪稱當今市面上稀有的夢幻酒款之一。

THE MUNROS 1990/31年Macallan單一麥芽蘇格蘭威士忌有著41.4%的酒精度，採用非冷凝過濾技術，保存酒體中的酯類芳香物質，以呈現最佳的原始風味，入喉時能明顯感受到高年份的甘美濃醇酒質，以及細膩圓潤的口感，除了擁有非凡的浪漫柔情，亦多了份歲月帶來的獨特雍容氣質。

不僅在感官味蕾上令人驚艷，此款珍稀單桶原酒的外盒與包裝也別出心裁，特地為專業鑑賞家和雪茄愛好者設計了內含雪茄存放空間的高質感鋼琴烤漆盒，並附上濕度偵測表與加濕器，更增添其收藏與實用價值，即日起在英蓋爾精品洋酒正式限量發售。

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