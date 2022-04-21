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限時3天！「全聯小時達」首推母親節福袋 免出門抽Mini Cooper、鑽石項鍊、黃金
疫情持續升溫，想要外出慶祝母親節成為奢望，全聯小時達首度推出線上專屬母親節福袋，免出門在家動動手指就能線上購，每袋售價520元，限量共30,000袋，於全聯小時達、Uber Eats雙平台連續3天每天中午12：30限量販售，不僅內容物價值超過上千元，最大獎還有機會抽到Mini Cooper全新三門掀背車，每天還可分別抽加碼獎，母親節用最安全的方式送媽媽驚喜好禮！
全聯小時達母親節福袋，自5月3日到5月5日，限時3天每天中午12：30在全聯小時達、Uber Eats雙平台限量開搶，總共限量30,000袋，每袋售價520元，內含超過10樣媽媽愛用的精選好物，包含「古寶無患子洗髮精1瓶」、「森田藥粧面膜1盒」、「家樂氏東尼香甜玉米片175g」、「意大利金莎巧克力3粒裝」等；另有「PXGo!全聯線上購」購物折價券1份（共計440元），總價值超過上千元。
不僅如此，每個福袋都有機會抽市值155萬的頭獎Mini Cooper全新三門掀背、市值50萬的京華鑽石1克拉耀眼之星項鍊、現金20萬圓夢金、黃金條塊、FUJI按摩椅、蘭蔻小黑瓶組合等，另外，於全聯小時達購買福袋的民眾，還可以加碼抽144個獎項，包含現金、福利點等，總價值超過380萬，中獎機率高達1%，想買可得把握時機拼網速、手速。
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