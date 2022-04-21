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日本限定販售！ HUBLOT首創世上第一款全陶瓷三問報時

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表，共有黑白兩色，目前僅於日本限量發行。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表，共有黑白兩色，目前僅於日本限量發行。圖／HUBLOT提供

創新材質大師宇舶表（HUBLOT），推出史上第一款採用全陶瓷的三問報時器Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表，以兩款黑白陶瓷鍊帶，搭載獲得GPHG最佳報時獎的自製HUB8001機芯，將備受讚許的大教堂音簧極致清晰的音色，突破陶瓷材質的限制，同時結合陀飛輪裝置。Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表共有黑白兩色，目前僅於日本限量發行。

陶瓷材質由於其本身過於堅硬耐用的物理特性，精細加工極其困難，尚未被完全運用於需要共振發聲的鳴表中。過往傳統製表業僅能於表冠、表圈等少許零組件中使用，加上陶瓷的上色在燒製過程中必須掌握極高的精準度，才能完美均勻，也為製程增添諸多挑戰。

宇舶材質研發部門傾力投注近20年時間，克服所有困難，同時須考量防水性能與聲質，因此，Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表的問世，是整合眾多高級製表的專門工藝的傑作，成為世界上第一家以陶瓷材質設計、製造和組裝成三問陀飛輪報時腕錶的製表品牌。Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表保有Big Bang系列奢華運動性能，所搭載的HUB8001手動上鍊機械機芯，具備陀飛輪擒縱裝置和三問裝置，共319個零件的精密組裝，既是機械也是裝飾，清晰可見，構成獨特的美感。

Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪黑陶瓷腕表，915萬6,000元，限量12只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪黑陶瓷腕表，915萬6,000元，限量12只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪白陶瓷腕表，915萬6,000元，限量6只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪白陶瓷腕表，915萬6,000元，限量6只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪白陶瓷腕表，915萬6,000元，限量6只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪白陶瓷腕表，915萬6,000元，限量6只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪黑陶瓷腕表，915萬6,000元，限量12只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪黑陶瓷腕表，915萬6,000元，限量12只。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表，共有黑白兩色，目前僅於日本限量發行。圖／HUBLOT提供
Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表，共有黑白兩色，目前僅於日本限量發行。圖／HUBLOT提供

教堂 腕表

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