日本限定販售！ HUBLOT首創世上第一款全陶瓷三問報時

創新材質大師宇舶表（HUBLOT），推出史上第一款採用全陶瓷的三問報時器Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表，以兩款黑白陶瓷鍊帶，搭載獲得GPHG最佳報時獎的自製HUB8001機芯，將備受讚許的大教堂音簧極致清晰的音色，突破陶瓷材質的限制，同時結合陀飛輪裝置。Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表共有黑白兩色，目前僅於日本限量發行。

陶瓷材質由於其本身過於堅硬耐用的物理特性，精細加工極其困難，尚未被完全運用於需要共振發聲的鳴表中。過往傳統製表業僅能於表冠、表圈等少許零組件中使用，加上陶瓷的上色在燒製過程中必須掌握極高的精準度，才能完美均勻，也為製程增添諸多挑戰。