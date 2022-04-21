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日本限定販售！ HUBLOT首創世上第一款全陶瓷三問報時
創新材質大師宇舶表（HUBLOT），推出史上第一款採用全陶瓷的三問報時器Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表，以兩款黑白陶瓷鍊帶，搭載獲得GPHG最佳報時獎的自製HUB8001機芯，將備受讚許的大教堂音簧極致清晰的音色，突破陶瓷材質的限制，同時結合陀飛輪裝置。Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表共有黑白兩色，目前僅於日本限量發行。
陶瓷材質由於其本身過於堅硬耐用的物理特性，精細加工極其困難，尚未被完全運用於需要共振發聲的鳴表中。過往傳統製表業僅能於表冠、表圈等少許零組件中使用，加上陶瓷的上色在燒製過程中必須掌握極高的精準度，才能完美均勻，也為製程增添諸多挑戰。
宇舶材質研發部門傾力投注近20年時間，克服所有困難，同時須考量防水性能與聲質，因此，Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表的問世，是整合眾多高級製表的專門工藝的傑作，成為世界上第一家以陶瓷材質設計、製造和組裝成三問陀飛輪報時腕錶的製表品牌。Big Bang Integral大教堂三問陀飛輪陶瓷腕表保有Big Bang系列奢華運動性能，所搭載的HUB8001手動上鍊機械機芯，具備陀飛輪擒縱裝置和三問裝置，共319個零件的精密組裝，既是機械也是裝飾，清晰可見，構成獨特的美感。
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