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顏值超高！Vivienne Westwood「珍珠蛋糕」禮盒將開賣
珍珠是許多時尚設計單品中必備元素，也是備受歡迎的飾品材質。隨著母親節即將到來，Vivienne Westwood Café特別以珍珠為靈感，推出創意法式甜點「BONBON珍珠蛋糕」，並結合「珠寶盒」概念，為母親送上溫暖祝福。
珍珠是Vivienne Westwood品牌經典珠寶系列的主角之一，這次的「BONBON珍珠蛋糕」禮盒，從蛋糕到外包裝都呈現出珍珠的特質。主廚取珍珠的圓潤外觀設計出兩款「BONBON珍珠蛋糕」，分別是經典楓糖鮮奶油黑珍珠與夢幻莓果鮮奶油白珍珠風味。以濃郁的黑巧克力與香甜滑順的白巧克力做為黑、白珍珠蛋糕外殼層，再搭配法式費南雪為基底，一口咬下品嘗到多重層次口感。
包裝方面，運用了簡潔優雅大方的銀白珠光外盒，低調簡約中不失閃爍光澤，象徵母親溫柔典雅的形象。
★Vivienne Westwood Café 珍‧愛 BONBON珍珠蛋糕禮盒
網路開放預購時間：4.21(四)，20:00起，限量登場(網址：https://bit.ly/37uEXCx)
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