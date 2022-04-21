卓麗秋山水青花瓷個展 中正紀念堂登場

擅長山水青花瓷創作的女畫家卓麗秋（心月），4月27日至5月10日在中正紀念堂第一展覽廳舉辦「卓麗秋（心月）山水青花瓷個展」。本次以「青銅器器型」及「景泰藍器型」兩大項目為概念進行創作，共展出130件山水青花瓷與水墨畫作品50件。

卓麗秋師承 「詩、書、畫、印全絕」的教授周澄，她選擇利用青花瓷作為創作素材，以文人山水畫作為創作方向，在青花瓷瓶器的造型選擇上，堅持自我美學表現。

卓麗秋指出，在瓷器上創作山水畫法與紙上山水畫法不同，除瓷面釉藥與宣紙水墨的用法相異外，要將文人畫移植到瓷器上，從平面到360度的立體，山水結構與畫面的合理性，需要更紮實的基本功。

卓麗秋指出，青花瓷作品因作工繁複，損壞率高，尤其底部有腳的「三足鼎立」型式的山水青花瓷器，在溫度高達攝氏1260度的情況下，土已成液化，「足」很容易斷裂，所以市面上極少見這類作品，「只有我這個傻子一直堅持下去」。