卓麗秋山水青花瓷個展 中正紀念堂登場
擅長山水青花瓷創作的女畫家卓麗秋（心月），4月27日至5月10日在中正紀念堂第一展覽廳舉辦「卓麗秋（心月）山水青花瓷個展」。本次以「青銅器器型」及「景泰藍器型」兩大項目為概念進行創作，共展出130件山水青花瓷與水墨畫作品50件。
卓麗秋師承 「詩、書、畫、印全絕」的教授周澄，她選擇利用青花瓷作為創作素材，以文人山水畫作為創作方向，在青花瓷瓶器的造型選擇上，堅持自我美學表現。
卓麗秋指出，在瓷器上創作山水畫法與紙上山水畫法不同，除瓷面釉藥與宣紙水墨的用法相異外，要將文人畫移植到瓷器上，從平面到360度的立體，山水結構與畫面的合理性，需要更紮實的基本功。
卓麗秋指出，青花瓷作品因作工繁複，損壞率高，尤其底部有腳的「三足鼎立」型式的山水青花瓷器，在溫度高達攝氏1260度的情況下，土已成液化，「足」很容易斷裂，所以市面上極少見這類作品，「只有我這個傻子一直堅持下去」。
她說，常常好幾件作品入窯燒，卻只有一、二件成功，但仔細發現小瑕疵，打掉重作，如此反覆，耗數月之久才有一、兩件成功。
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