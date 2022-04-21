紀梵希珍藏家飾與藝術品 佳士得拍賣5月巡迴香港展出

傳奇時裝大師紀梵希（Hubert de Givenchy）設計高雅過人，是公認的法國貴族品味代表，生前家中珍藏的家具、擺飾、藝術品等，將由國際拍賣行佳士得（Christie’s）於6月14日起至17日止於巴黎實體舉行，並同步於6月8日至23日舉行線上拍賣。此次共有逾1,200件來自17至20世紀的珍品上拍，當中近800件為從法國攝政時期到新古典主義時期及以後的多件古典家具傑作。精選拍品將由今年3月起於全球多個城市舉行預展，預計將於5月23日起至27日於香港展出。

紀梵希家中的佈置，會將家具與古典及現代藝術品之間的對這內入考量，營造整體風格。在紀梵希與菲利普維納特（Philippe Venet）位於巴黎Rue de Grenelle家中的前廳，便能看到雕塑大師賈克梅蒂創作的青銅雕塑「行走的女人」是紀梵希的客戶兼好友知名美國藏家Bunny Mellon送贈的禮物。「行走的女人」是賈克梅蒂構思的第一件以行走人物為題的雕塑，他於1932至1936年間超現實主義時期製作最初的石膏版本，而紀梵希珍藏的青銅版本則是由Fiorini鑄造廠於1955年鑄造的首批作品之一。

與賈克梅蒂兄弟交情深厚的紀梵希，在他生前寓居的Château du Jonchet城堡中擺放了弟弟Diego Giacometti製作的桌子和裝飾擺設等多件精品，包括專為Château du Jonchet正門設計的門環也會登上這次的拍賣。另一件來自賈克梅蒂兄弟的拍品則是曾裝飾Château du Jonchet城堡大客廳的Alberto Giacometti鳥形石膏雕塑。

紀梵希對現代藝術的喜愛也可見於家中各角落。在紀梵希的臥室內，掛置了米羅於1968年創作的畫作「候鳥的通道」，藝術家以藍色、一個白點和一條純黑色線條，描繪出其對無限的追求及對沉思過程的享受，令人想起他在於1925至1927年期間創作的「夢畫」系列。此畫是Philippe Venet透過Bunny Mellon購入，珍藏至今。在紀梵希Rue de Grenelle大宅的第一間客廳展示的畢卡索1947年大型黑色粉筆紙本素描「拿著長矛的農牧神」，也將於此次登上拍賣。