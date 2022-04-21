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久等了！美威鮭魚專賣店 首度進駐台中勤美綠園道商圈
全球最大挪威鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，首度進駐充滿活力、文創氣息濃厚的台中勤美誠品綠園道商場，成立全台第七家、亞洲唯一的美威鮭魚專賣店，亦是全台第二家加盟店中店，預計4月23日起正式營業。為歡慶開幕，美威鮭魚於4月23日至6月30日，將舉辦一系列超有感開幕優惠活動。
美威鮭魚專賣店今年決心持續逆勢展店於台中卡位，攻佔加盟連鎖市場。美威五星研發團隊，將勤美綠園道店菜單朝精緻方向全面進化，以「悠閒慢食」全新模式聚焦鮭魚最自然鮮甜的滋味。
新店除了供應人氣經典料理「松露嫩鮭野菇燉飯」、「泰式嫩烤鮭魚菲力」、「嫩烤鮭魚菲力白花椰米」，還端上全新春季新菜、色香味誘人的「奶油檸檬紙包鮭魚」、「瑪格麗特嫩鮭義大利麵」等風味餐點，以及推出更多生魚美饌系列，包括生魚蛋糕「極盛鮭魚三重奏」、「加州起司炙燒鮭魚握壽司」、「炙燒鮭魚盛」等。
此外，為營造Bistro愜意悠閒的氛圍，首次推出最適合與海鮮絕配的多款酒類品項，包括「奧斯陸『挪威金』黃金愛爾啤酒」、零酒精的「巴伐亞粉紅莓果啤酒」等，可搭配「鹽酥鮭魚」、「泰式香酥鮭魚肚條」、「明太子鮭魚沙拉塔帕斯」、「鮭魚莎莎玉米片」、「鮭魚黃金球」、「鮭魚鹹派」等多種佐酒「鮭」房小食。
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