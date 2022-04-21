快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4人75折！王品「最肉」燒肉插旗台中 20公分牛舌必吃

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
澳洲火焰菲力牛排，480元。記者陳睿中/攝影
澳洲火焰菲力牛排，480元。記者陳睿中/攝影

王品全新打造的燒肉品牌「最肉」，即將於4月29日進駐台中公益路。店內主打日本A5和牛、100%澳洲純血和牛，以及由2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang操刀的專屬調酒。為慶祝新店開幕，即日起至4月28日試營運期間，加入官方LINE帳號好友，可享「4人同行75折」優惠。

王品集團旗下現擁有「原燒/Oh my!原燒」、「肉次方」等燒肉品牌，各為中價位套餐、中價位吃到飽的形態。即將開幕的「最肉」，則是以平均客單價1,400元的單點或套餐形態，搶攻高價燒肉市場。獨棟2層樓的空間内，共134坪、106席座位，並選用酒紅、岩灰石材營造成熟氛圍，呈現「現代和洋風」的設計語彙。現切肉品區、風格各異的吧檯區、時尚梳化空間，也都散發大人系韻味。

餐點部分，最肉供應有紐約客、翼板、肩小排等多個部位的日本A5和牛，以及引進澳洲Kilcoy、多次獲獎的「JADE澳洲全血和牛」。所謂全血和牛，意指血統純正、擁有100%日本黑毛和牛血統的牛隻，目前僅有5%澳洲和牛被認證為全血和牛。穀飼500天的「澳洲全血金磚和牛」燒烤後鮮嫩有嚼勁，並帶有豐富肉香，每份560元。其他如「牛舌涮涮涮」、「美國龍捲肋條」。「澳洲火焰菲力牛排」也都為推薦單點菜色。

除了單點肉品，最肉也推出伊比利豬、澳洲M8-9和牛、日本A5和牛等3款個人套餐，集合5～6款肉品，並搭配魚子醬煙燻牡蠣、醬燒牛肉焦糖吐司等特色副食，每套960～2,060元，適合首次嘗鮮的消費者。2021 World Class世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang也為最肉研發3款揉合台灣水果風味的原創調酒，每杯200元。

為慶祝最肉新店開幕，即日起至4月28日試營運期間，加入官方LINE帳號好友，可享「4人同行75折」優惠。

【最肉】

地址：台中市南屯區公益路二段171號

電話：04-23222868

牛舌涮涮涮，280元。記者陳睿中/攝影
牛舌涮涮涮，280元。記者陳睿中/攝影
最牛同時提供多樣的日本A5和牛可供選擇。。記者陳睿中/攝影
最牛同時提供多樣的日本A5和牛可供選擇。。記者陳睿中/攝影
燒烤後的牛舌涮涮涮。記者陳睿中/攝影
燒烤後的牛舌涮涮涮。記者陳睿中/攝影
附餐搭配的「魚子醬煙燻牡蠣」。記者陳睿中/攝影
附餐搭配的「魚子醬煙燻牡蠣」。記者陳睿中/攝影
澳洲全血金磚和牛，每份560元。記者陳睿中/攝影
澳洲全血金磚和牛，每份560元。記者陳睿中/攝影
長達20公分的牛舌涮涮涮。記者陳睿中/攝影
長達20公分的牛舌涮涮涮。記者陳睿中/攝影
最肉打造有開放式切肉區。記者陳睿中/攝影
最肉打造有開放式切肉區。記者陳睿中/攝影
美國龍捲肋條，280元。記者陳睿中/攝影
美國龍捲肋條，280元。記者陳睿中/攝影
王品推出全新燒肉品牌「最肉」。記者陳睿中/攝影
王品推出全新燒肉品牌「最肉」。記者陳睿中/攝影

澳洲 日本

延伸閱讀

半半韓式炸雞＋鍋粑！繼光香香雞×醴本燒肉　限時開賣

王品旗下「這家餐廳」最夯 饕客狂推：CP值超高

竹市今增9確診 巨城、乾杯燒肉、台鐵有足跡

獨家「和牛珠寶盒」下午茶！「和牛研究室」插旗春大直

相關新聞

台灣真安全！吳速玲LV包掉路邊20天沒人拿 直呼好幸運

曹格老婆吳速玲因為有著模特兒般的好身材比例，駕馭時尚功力一流，近年來經營社群有成，經常分享自己造型風格，品味備受讚賞，也...

復刻兒時記憶！純鈦珠寶先驅AKACHEN再現擬真花藝

選在春季最後一個節氣「榖雨」剛過，台灣珠寶藝術家AKACHEN陳智權發表了最新作品，「木槿花」與「玫瑰花」系列。並藉由模...

響應世界地球日！香緹卡鑽石乳霜直接送、還幫妳種樹

4月22日就是世界地球日，向來重視環保議題的美妝品牌香緹卡，特別在4月22日推出多樣化的活動，當天只要在實體專櫃消費，就...

聲寶寵愛媽媽 推夢幻粉色系家電

母親節就是要讓媽媽美美的，送上最夢幻的粉色系家電寵愛媽媽最貼心！聲寶推出一系列外型夢幻兼具實用功能的清潔、廚房家電，幫媽...

反帝國啤酒開桶來挺「烏」！你捐款、臺虎精釀免費招待

今晚下班打算去哪喝一杯？其實享受生活也可以跟實踐自我理念產生交集。隨著俄羅斯入侵烏克蘭的戰火持續延燒，全世界各方也持續投入資源、表達主張、對抗霸權。臺虎精釀旗下四間分店於今日4月21日（四）一同「開桶

31年Macallan原酒問世 THE MUNROS 1990單瓶29.8萬元

近年國內威士忌老饕或是玩家，為了追尋更多的品飲與收藏樂趣，不少人開始逐漸將目標轉往Independent Bottler...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。