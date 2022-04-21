4人75折！王品「最肉」燒肉插旗台中 20公分牛舌必吃

王品全新打造的燒肉品牌「最肉」，即將於4月29日進駐台中公益路。店內主打日本A5和牛、100%澳洲純血和牛，以及由2021世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang操刀的專屬調酒。為慶祝新店開幕，即日起至4月28日試營運期間，加入官方LINE帳號好友，可享「4人同行75折」優惠。

王品集團旗下現擁有「原燒/Oh my!原燒」、「肉次方」等燒肉品牌，各為中價位套餐、中價位吃到飽的形態。即將開幕的「最肉」，則是以平均客單價1,400元的單點或套餐形態，搶攻高價燒肉市場。獨棟2層樓的空間内，共134坪、106席座位，並選用酒紅、岩灰石材營造成熟氛圍，呈現「現代和洋風」的設計語彙。現切肉品區、風格各異的吧檯區、時尚梳化空間，也都散發大人系韻味。

餐點部分，最肉供應有紐約客、翼板、肩小排等多個部位的日本A5和牛，以及引進澳洲Kilcoy、多次獲獎的「JADE澳洲全血和牛」。所謂全血和牛，意指血統純正、擁有100%日本黑毛和牛血統的牛隻，目前僅有5%澳洲和牛被認證為全血和牛。穀飼500天的「澳洲全血金磚和牛」燒烤後鮮嫩有嚼勁，並帶有豐富肉香，每份560元。其他如「牛舌涮涮涮」、「美國龍捲肋條」。「澳洲火焰菲力牛排」也都為推薦單點菜色。

除了單點肉品，最肉也推出伊比利豬、澳洲M8-9和牛、日本A5和牛等3款個人套餐，集合5～6款肉品，並搭配魚子醬煙燻牡蠣、醬燒牛肉焦糖吐司等特色副食，每套960～2,060元，適合首次嘗鮮的消費者。2021 World Class世界調酒大賽台灣冠軍Mars Chang也為最肉研發3款揉合台灣水果風味的原創調酒，每杯200元。

為慶祝最肉新店開幕，即日起至4月28日試營運期間，加入官方LINE帳號好友，可享「4人同行75折」優惠。

【最肉】

地址：台中市南屯區公益路二段171號