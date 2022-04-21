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中捷周年慶25到29日半價 新卡亮相、降回饋門檻3大好康

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）與交通局、中捷首長開心慶祝綠線營運滿周年。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕（中）與交通局、中捷首長開心慶祝綠線營運滿周年。記者陳秋雲／攝影

台中捷運今年4月25日通車滿週年，1年來有700多萬人次搭乘，今舉辦周年慶活動，會首映「中捷有情人，陪你走更遠」影片，市長盧秀燕宣布3大好康，4月25日至29日搭乘半價、5月起捷粉回饋門檻降為30次、中捷新款「簡約質感」票卡上市，期許「未來要更好」「Better together」！

中捷營運周年，發表「中捷有情人，陪你走更遠」影片，以男主角視角拍攝，兩名高中生因搭乘捷運而相識，故事圍繞著捷運發展，與中捷一起慶祝認識周年，彼此說「未來我們要更好喔！」片尾「未完待續」故事繼續發展。

市長盧秀燕表示，中台灣第一條捷運是全台灣蓋得最久的捷運，去年4月25日正式營運，1年來，服務700萬人次旅客，陪通勤、通學、旅遊、接他們回家，期待中捷未來更好，陪伴更多旅客走更遠。

中捷公司指出，台中捷運累積運量突破700萬人次，回饋旅客3大亮點，包括4月25日至29日推出「中捷周年，和你『坐』伴」活動，連續5天可半價搭乘；捷粉回饋專案5月起降低回饋門檻，新增每月搭乘30至39次即享當月搭乘金10%回饋；中捷新款票卡今起開賣，延續輕透簡約風格，讓卡迷收藏。

中捷試營運期間，發生連結器軸心斷裂事故，中市府向北市府求償1.8億元一事，盧市長說明，市府已向北捷局正式求償1.8億元，係經計算後提出的求償金額，求償過程中當然有雙方的程序或法律上的討論，市府會依法進行。

台中市長盧秀燕宣布，中捷慶祝綠線營運滿周年，祭出3大好康。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕宣布，中捷慶祝綠線營運滿周年，祭出3大好康。記者陳秋雲／攝影

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